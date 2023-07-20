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飆高溫小心中暑 中醫師建議：多吃瓜

記者鄒尚謙
荷葉茶。(本報資料照片)
荷葉茶。(本報資料照片)

近來天氣炎熱，即使宅在家也可能發生熱傷害。台灣師公會全聯會理事長詹永兆表示，因為身體暑熱難耐而就醫的民眾明顯增加，其中最常見的症狀為，頭暈、頭漲，或因為肚子脹氣導致食不下嚥，都是相當典型的中暑症狀。

詹永兆表示，夏天出門要避開上午10點到下午2點的時候外，也可以自己泡菊花茶、荷葉茶，或請中醫師調配適合自己的清暑益氣湯，避免中暑。

「熱會消耗元氣，調整腸胃非常重要。」詹永兆說，天氣熱會導致腸胃蠕動不順暢、沒胃口，中醫師會依照民眾體質不同，調配「清暑益氣湯」、「藿香正氣散」或其他消暑熱的方劑，幫助民眾補補元氣。

夏日的飲食、作息方面，詹永兆也建議，水分、蔬果類要多補充，睡眠也要充足，民眾外出時要避開避開上午10點到下午2點一天的時候，若要運動盡量早一點、晚一點的時間進行；自己沖泡「菊花茶」、「荷葉茶」都相當消暑，若要補元氣也可以加點「黃耆」，讓元氣補足不會成日昏昏沉沉。

詹永兆提醒，夏天的水果中荔枝、龍眼都比較燥熱，酌量進食，「瓜類」是相當好的夏日選擇，可以多吃「蒲瓜」，喜歡喝湯可以喝「絲瓜湯」，水果可以選擇「香瓜」、「西瓜」；但也要注意，常有民眾過度貪涼吃太多西瓜，導致腸胃受傷，也建議加點溫熱性的食材，例如絲瓜湯內加點薑，消暑又暖胃。

台灣國健署則提醒，長輩較難適應突然的溫度變化，同時也常伴隨有讓身體對於熱反應產生變化的慢性疾病，一旦長輩不愛喝開水或因正服用影響身體控制體溫或出汗能力的處方用藥，造成體內熱能無法順利排除時，若持續處於不通風又高溫的居家環境，尤其是住在頂樓，加上若捨不得吹冷氣，更容易發生熱傷害，務必要特別小心。

扁蒲。（本報資料照片）
扁蒲。（本報資料照片）
夏天出門要避開上午10點到下午2點時間。(記者許正宏／攝影)
夏天出門要避開上午10點到下午2點時間。(記者許正宏／攝影)
菊花茶。（本報資料照片）
菊花茶。（本報資料照片）
夏天消暑，水果可以選擇香瓜。(本報資料照片)
夏天消暑，水果可以選擇香瓜。(本報資料照片)
夏天消暑，水果可以選擇西瓜。(圖:農糧署提供)
夏天消暑，水果可以選擇西瓜。(圖:農糧署提供)

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