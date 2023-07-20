飆高溫小心中暑 中醫師建議：多吃瓜

荷葉茶。(本報資料照片)

近來天氣炎熱，即使宅在家也可能發生熱傷害。台灣師公會全聯會理事長詹永兆表示，因為身體暑熱難耐而就醫的民眾明顯增加，其中最常見的症狀為，頭暈、頭漲，或因為肚子脹氣導致食不下嚥，都是相當典型的中暑症狀。

詹永兆表示，夏天出門要避開上午10點到下午2點的時候外，也可以自己泡菊花茶、荷葉茶，或請中醫師調配適合自己的清暑益氣湯，避免中暑。

「熱會消耗元氣，調整腸胃非常重要。」詹永兆說，天氣熱會導致腸胃蠕動不順暢、沒胃口，中醫師會依照民眾體質不同，調配「清暑益氣湯」、「藿香正氣散」或其他消暑熱的方劑，幫助民眾補補元氣。

夏日的飲食、作息方面，詹永兆也建議，水分、蔬果類要多補充，睡眠也要充足，民眾外出時要避開避開上午10點到下午2點一天的時候，若要運動盡量早一點、晚一點的時間進行；自己沖泡「菊花茶」、「荷葉茶」都相當消暑，若要補元氣也可以加點「黃耆」，讓元氣補足不會成日昏昏沉沉。

詹永兆提醒，夏天的水果中荔枝、龍眼都比較燥熱，酌量進食，「瓜類」是相當好的夏日選擇，可以多吃「蒲瓜」，喜歡喝湯可以喝「絲瓜湯」，水果可以選擇「香瓜」、「西瓜」；但也要注意，常有民眾過度貪涼吃太多西瓜，導致腸胃受傷，也建議加點溫熱性的食材，例如絲瓜湯內加點薑，消暑又暖胃。