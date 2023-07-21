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20歲女腹股溝凸起、大如雞蛋 竟是疝氣

（周宗禎）
醫師指出，女性腹股溝疝氣比較少見，常會被忽略。(圖：醫師林才揚提供)
醫師指出，女性腹股溝疝氣比較少見，常會被忽略。(圖：醫師林才揚提供)

台灣奇美醫院日前發表女性腹股溝疝氣腹腔鏡修補術案例：20歲林姓女子近來右腹股溝有雞蛋狀凸出物，偶爾隱隱作痛，躺下來時就會消失，站久或用力時又凸出明顯，一直反覆生活不適，更擔心是長了腫瘤。經超音波檢查確診腹股溝疝氣，以腹腔鏡疝氣修補術手術，傷口小當天晚上就可下床、隔天出院。一周後回診檢視癒合良好，腹股溝膨出物已不見，也不會不舒服。

奇美醫院泌尿外科主治醫師林才揚指出，女性腹股溝疝氣比較少見，常會被忽略。平均50位女性有一位會有腹股溝疝氣，男姓則是五人當中會有一人。

林才揚說，女性腹股溝有圓韌帶，功能固定子宮，但當有薄弱點時，腹腔內結構或器官就會透過這縫隙鑽出腹壁外而凸起，就是所謂的「疝氣」。女性腹股溝疝氣較少見，不像男性腹股溝疝氣是因經常提重物或長期腹內壓過高。女性腹股溝疝氣危險因子目前還不明確。有些研究指出有家族史或頑固性便祕的女性較常發生，不過多運動可以減少疝氣的發生。

林才揚表示，女性腹股溝疝氣無論有沒有症狀，一般都建議手術治療，因女性皮下脂肪較男性厚，時常無感，且股疝氣併發症也較高，時常在手術時發現。將近一半女性也因而接受緊急手術，方法不外乎是傳統手術或微創腹腔鏡手術。腹腔鏡手術又可以分成單孔或三孔做法。人工網膜的固定可以讓弱點更加牢靠，減少疝氣的復發。

林才揚建議，手術後可下床活動來促進復原及恢復體力。傷口周圍或鼠蹊部有瘀青是可能發生的正常現象。咳嗽或打噴嚏時也不必太擔心，只須用手摀著鼠蹊部和傷口就可以減少疼痛感。不過後續建議至少一個月後才能提重物和進行較激烈的運動。

因女性疝氣少見，診斷會比較困難。多數腹股溝疝氣不會有立即危險，不過一旦發生嵌頓性疝氣，就可能會造成腸子缺血性壞死，容易引發敗血症危及生命安全。鼠蹊部不適女性若排除泌尿道感染，就有必要到醫院安排超音波檢查是否有疝氣。

便祕 併發症 腫瘤

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