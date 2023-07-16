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肉毒助「HOLD住肌肉」 醫解密如何打造自信容貌

健康醫療網／記者鄭宜芬報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

隨著疫情解封脫口罩，美好外貌有助拓展職場生涯。台灣醫美診所院長蔡正浩表示，肉毒打太頻繁會有抗藥性，肌肉會回復動態紋路，有的診所稱「沒效的話，我免費幫你補打」，但他比較建議「間隔至少3個月，甚至半年，再一次施打足量。」不過產生抗藥性的機率在臨床上相當少見，民眾不必過度擔憂，只要掌握施打頻率關鍵，即可打造自信容貌。

脫口罩不再「猶抱琵琶半遮面」 熱門療程前3名

新冠期間民眾居家上班，民眾戴緊口罩防疫，僅以「北半球」臉蛋示人；如今疫情解封終於可以脫下口罩，不少民眾傾向改善整體膚色、笑容，且東方人下臉肥厚或有磨牙習慣，想打造下巴與頸部曲線的人也有增多的趨勢。

1.肉毒桿菌：減少抬頭紋、魚尾紋等動態紋路，以及瘦臉，改善因咀嚼肌過大的國字臉。

2.雷射光電：如雷射、脈衝光等，可拋光肌膚、均勻提亮膚色。

3.玻尿酸：填補面容凹陷處，有助於呈現好氣色，並修飾出立體輪廓。

如何避免僵化？ 醫講解肉毒原理

相較只塗抹化妝品修飾臉部、保養品抗老，施打醫美雖然價格較高，但可快速見效，效果持久，且療程選擇性多。例如皮秒或淨膚雷射效果可持續數周至數月，肉毒玻尿酸可長達數月甚至更久。醫美成為許多民眾日常保養的步驟之一，近年施作醫美療程更有年輕化的趨勢。

以往施打醫美痛感高且易反黑，但蔡正浩表示，隨著儀器與醫師施作技術進步，現今痛感已減小。若民眾擔心「打得很僵、有塑膠感」，只要請醫師調整劑量，即可呈現自然面貌。

談及許多明星偏好肉毒的原因，蔡正浩醫師解說原理，肉毒桿菌素是一種純化蛋白質。當人體末梢神經釋放乙醯膽鹼，肌肉接收到就會收縮。若事先以肉毒桿菌蛋白質占滿，即可避免肌肉收縮導致下垂。民眾也不用擔心肌肉「不動如山」是否會僵化或是有後遺症，通常過3個月或半年後，肌肉就會逐漸恢復人體常態，不太會有副作用，且能維持良好效果。

▲台灣醫美診所院長蔡正浩

蔡正浩提醒，肉毒打太頻繁會有抗藥性，肌肉會回復動態紋路，有的診所稱「沒效的話，我免費幫你補打」，但他並不建議「短期間頻繁施打少劑量」，比較好的方式是換個武器施打，或是「間隔至少3個月，甚至半年，再一次施打足量」，例如衛福部建議施打肉毒應用於慢性偏頭痛，頻率為最多1年4次。倘若真的怎麼打都沒效，則最好暫停一陣子。不過產生抗藥性的機率在臨床上相當少見，民眾不必過度擔憂。

醫美產業發展多年，有民眾認為「該施作的客戶都已經施作了，於是有夕陽產業的疑慮」？蔡正浩表示，疫情期間美容產業受重創，但隨著解封、民眾重返職場，百貨公司化妝保養品銷量回升，預期消費者對於臉部與體態增肌減脂的需求也會增加。根據企業管理的統計，面貌姣好的人受惠「月暈效應(Halo effect)」，平均收入為一般人的1.2倍，尤其年輕世代無論男女都更加重視外貌的呈現。

蔡正浩多年來參訪過世界各地醫學會的經驗，發現全球醫美M型化明顯，國際上不乏追求頂級美容服務的客層或高價先進的歐美儀器，但台灣也有適合一般消費者、平易近人的價格與療程，亞洲製儀器的效果周期雖然較短，但效果接近歐美水準，且整體價格攤下來還可施作更多部位，各有優勢。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58363

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