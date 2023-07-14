近5成台灣人酒精不耐 學者籲1周啤酒勿喝逾508毫升

許多民眾聚餐不乏來杯酒精助興。（Pexels）

許多民眾聚餐不乏來杯酒精助興，但學者指出，酒精是致癌 物，且近5成台灣人有酒精不耐症，飲酒罹癌風險更高，以啤酒來說，籲成年男性每周飲用勿超過508毫升、女性則再減半。

美國史丹佛大學醫學 院亞洲人健康教育及研究中心國際主任、台灣酒精不耐症衛教協會理事長陳哲宏今天出席衛生福利部「聰明酒杯記得量，不喝更好最健康」記者會，會後接受媒體採訪表示，飲酒會提升罹癌風險。

陳哲宏指出，常說「菸、檳、酒」會造成罹癌風險提升123倍，但其實單獨酒精就會造成罹癌風險增加12到13倍；目前有些國家已經規定，在酒瓶上不僅要標示提醒飲酒有成癮問題，也要標示飲酒恐致癌。

國際癌症 研究機構資料指出，酒精是第1類致癌物，與食道癌、肝癌、大腸癌、直腸癌、口咽癌、喉癌、乳腺癌等7種癌症有因果關係。陳哲宏說，這是因為酒精代謝後會產生乙醛，尤其基因缺陷導致部分東方人有「酒精不耐症」，無法代謝乙醛，飲酒致癌風險又更高。

對於酒精不耐症，陳哲宏說明，如果喝酒容易臉紅，可能就是患有酒精不耐症；這項基因變異起源於數千年前中國南部，並擴散到東亞各國，在日本、韓國各約有4成、3成民眾有此情況，而全世界中又以台灣人酒精不耐症比例最高，占49%。

若還是想要飲酒，陳哲宏提醒，世界衛生組織（WHO）建議攝取標準量為「每天」成年男性2單位、女性1單位；但考量酒精不耐症等問題，建議台灣人應該更嚴格，以「每周」成年男性2單位、女性1單位為標準。

衛福部資料指出，成年人飲酒單位計算方式，每瓶酒精含量為「酒品容量（c.c.）× 酒精濃度（%）× 0.785（酒精密度）」，而每含10公克純酒精為1單位酒精；換算下來5%的啤酒以254毫升為1單位。

此外，有些民眾會想透過飲酒放鬆、助眠。衛福部心理健康司長陳亮妤今天也在記者會上提醒，其實飲酒會讓人陷入淺眠、難以深眠，長期來說會導致睡眠品質下降、適得其反，且臨床上也可看到長期飲酒的人安眠藥越吃越多，反而無法真的睡得很安穩。