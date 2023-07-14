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體重破百國中生後頸黑黑被笑「沒洗澡」 半年削肉21公斤

記者林佩均／台中即時報導
國中生小樂配合醫師用藥、飲食與運動計畫，5.5個月削肉21公斤，脖子後方「黑色斑紋」明顯消退。（光田醫院提供）
國中生小樂配合醫師用藥、飲食與運動計畫，5.5個月削肉21公斤，脖子後方「黑色斑紋」明顯消退。（光田醫院提供）

台灣14歲國中生小樂，身高178公斤、重150公斤，脖子後方出現洗不掉的「黑色斑紋」，同儕嘲笑「沒洗澡」，讓他受挫。就醫檢查血壓、血脂和血糖都超標，糖化血色素超標出現黑色棘皮症狀。醫師用藥合併運動、飲食治療，5個半月消肉21公斤，黑色斑紋淡化，大幅改善健康狀況。

正值青春時期的國中男生小樂，體型壯碩食量大，個性活潑有趣，人緣一向不錯，小樂自封是「有活力的胖子」，後來脖子後方出現愈來愈多洗不掉的「黑色斑紋」，同儕開玩笑說他「沒洗澡」，影響小樂原本樂觀心情。

經光田醫院檢查，小樂的血壓高達154/79 mmHg、總膽固醇數值289 mg/dL、低密度膽固醇240 mg/dL，此外，糖化血色素更是超標達6.5%，這個指數若是成年人身上，幾乎已可判定為糖尿病

光田減重門診醫師鄔翔帆指出，小樂後頸的黑色斑紋醫學稱為「黑色棘皮症」，是黑色素沈澱引起，當胰島素濃度偏高，胰島素作用在角質細胞促使細胞增生，造成局部皮膚粗黑，如果胰島素阻抗持續偏高，容易演變成糖尿病。

小樂愛吃速食、手搖飲卻不愛運動，診療初期院方建議運動搭配飲食菜單計畫，但體重降重無明顯效果。

鄔翔帆指出，12歲以上孩童肥胖減重可使用以GLP-1為基礎的藥物合併治療，小樂1.5個月瘦6公斤，脖子後方黑色棘皮症明顯改善，持續配合4個月後，再瘦了約15公斤，黑色棘皮症已消失，血糖和血壓穩定，有明顯進步，小樂信心大增，仍然持續控制當中。

鄔翔帆說明，肥胖和「性早熟」也很有關係，目前已知基因，肥胖和環境賀爾蒙對於性早熟的影響很大，性早熟的小朋友成年後，容易有三高和性腺問題，更與孩子身高問題攸關，家長應注意。

14歲國中生小樂重達150公斤，脖子後方出現洗不掉的「黑色斑紋」，同儕嘲笑「沒洗...
14歲國中生小樂重達150公斤，脖子後方出現洗不掉的「黑色斑紋」，同儕嘲笑「沒洗澡」，讓他受挫。（光田醫院提供）

血壓 肥胖 糖尿病

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