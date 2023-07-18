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麻痛無法走 下肢急性血栓險截肢

周宗禎
肢體功能如果喪失，將嚴重影響病人未來的生活。（Getty Images）
肢體功能如果喪失，將嚴重影響病人未來的生活。（Getty Images）

一名70歲高血壓患者逛菜市場時，突然右腳麻痛不已，逐漸冰冷無法走動，送往醫院急診。診斷心律不整合併右下肢急性血栓，經施打抗凝血劑並緊急心導管血栓抽吸術、放置動脈溶栓導管治療，右腳才恢復正常血流。

台灣奇美醫院心臟血管內科主治醫師黃聖中說，急性上下肢缺血性壞死一旦發作，容易出現痛、摸不到脈搏、麻、蒼白、甚至癱瘓等症狀，雖不會立即造成生命危險，若不緊急處理恐肢體細胞壞死，甚至感染或敗血症，嚴重可能面臨截肢風險，不可不慎。

黃聖中指出，急性上下肢缺血壞死常見成因有兩種，一是心律不整病人因心房顫動產生栓子流出致血管阻塞，也常造成腦中風或腸中風，下肢缺血壞死常稱做腳中風。另一種是上下肢血管裡斑塊破裂造成血小板凝集阻塞血管，類似急性心肌梗塞。

黃聖中說，當肢體缺氧時間過長已無知覺或神經壞死，冒然打通血管反而可能造成「再通暢危害」，大量壞死細胞從患肢回流全身，可能造成高血鉀、橫紋肌溶解併急性腎衰竭甚或死亡，此時可能無法直接血管疏通或重建手術，只能截肢。

他說，打通的血管需觀察是否回復正常血液循環，也需觀察是否再次阻塞及其他併發症等。後續長期藥物治療是控制心律不整抗凝血劑，動脈粥狀硬化危險因子控制如血壓、血糖、血脂肪控制及戒菸，及抗血小板藥物使用。

2019年瑞士臨床醫學期刊指出，急性上下肢缺血壞死發生率每1萬人口每年約2人，即使經由適當緊急處理，最後截肢或死亡比率於住院30日統計仍多達15%。

黃聖中表示，一旦發生肢體功能喪失或截肢，對病人未來生活必有很大影響，甚至影響家庭、造成整個醫療經濟負擔，所以平常追蹤保養相當重要，早期診斷及介入治療更是一大關鍵。平時民眾可觀察自身是否有上下肢「5P」症狀：包括疼痛（pain）、摸不到脈搏（pulseless）、腳麻（paresthesia）、腳蒼白（pale）、癱瘓（paralysis）等，如有發現要及早檢查與治療。

黃聖中醫師說，急性上下肢缺血性壞死嚴重可能面臨截肢風險，不可不慎。（圖：黃聖中提...
黃聖中醫師說，急性上下肢缺血性壞死嚴重可能面臨截肢風險，不可不慎。（圖：黃聖中提供）
黃聖中醫師說，急性上下肢缺血性壞死嚴重可能面臨截肢風險，不可不慎。（圖：黃聖中提...
黃聖中醫師說，急性上下肢缺血性壞死嚴重可能面臨截肢風險，不可不慎。（圖：黃聖中提供）
黃聖中醫師說，急性上下肢缺血性壞死嚴重可能面臨截肢風險，不可不慎。（圖：黃聖中提...
黃聖中醫師說，急性上下肢缺血性壞死嚴重可能面臨截肢風險，不可不慎。（圖：黃聖中提供）

中風 高血壓 醫學

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