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女工汗多尿少 10年3度長腎鹿角石

王勇超
患者的兩邊腎臟都有結石，其中左腎的結石（紅圈處）形狀完整像是麋鹿角，長度達8公分。（圖：吳俊賢提供）
患者的兩邊腎臟都有結石，其中左腎的結石（紅圈處）形狀完整像是麋鹿角，長度達8公分。（圖：吳俊賢提供）

一名在工地當板模師傅的女子，腎臟在10年內3度長出鹿角狀結石，每次都是因為小便時覺得尿道疼痛，就醫使用抗生素治療無效，進一步做X光檢查才發現有腎鹿角石，其中最大的1次腎鹿角石長度達到8公分，看起來像是巨大的麋鹿角。

台灣義大醫院泌尿科主任吳俊賢表示，這種狀似麋鹿角的結石，又稱為腎鹿角石，腎鹿角石是慢慢累積結晶變大，不會像小顆的結石突然掉到輸尿管，引發腎積水、腰痛，患者多半是因為反覆性泌尿感染，一直發炎治不好，照X光才發現。

吳俊賢說，天氣炎熱，如果沒有注意補充水分，一但尿量減少，尿液濃度變高，腎結石風險也會增高；這名40多歲女性因為工作場所在工地、環境炎熱，大量流汗讓她的小便量變少，腎臟才會十年內三度長出腎鹿角石。

吳俊賢表示，這名女板模師傅3次都是因為小便時覺得尿道疼痛而來求診，使用抗生素治療一個多星期都沒改善，進一步作X光檢查，才發現腎臟長結石，其中有一年她來就醫，發現兩邊腎臟都有結石，左腎的結石看起來像是巨大的麋鹿角，長度達到8公分，相當驚人。經過治療，已完全清除乾淨。

吳俊賢指出，女性更年期前結石的比率較男性低，不過女性更年期停經後，因為缺乏女性荷爾蒙，影響鈣的吸收，發生結石的男女比例趨近1：1。

腎結石的成因主要是人體水分攝取不足，進而導致排尿量不足，物質結晶沉積在腎臟裡形成結石，初步形成時體積小，有機會隨著尿液排出體外，排出的過程中結石如果卡在輸尿管或膀胱，則會引起疼痛、排尿困難、血尿、腰痛等明顯症狀。

吳俊賢說，結石最主要的預防，主要靠多喝水、多排尿，每天喝水2.5到3公升，排尿量要有2至2.5公升，民眾可用尿的顏色來估算尿液量，尿液透明無色，排尿量就達標，如果尿液呈深黃色，代表濃度過高，排尿量不足。

義大醫院泌尿科主任吳俊賢說，近日天氣炎熱，如果沒有注意補充水分，一但尿量減少，尿...
義大醫院泌尿科主任吳俊賢說，近日天氣炎熱，如果沒有注意補充水分，一但尿量減少，尿液濃度變高，腎結石風險也會增高。（記者王勇超／攝影）

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