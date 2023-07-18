慢性阻塞肺炎 4運動改善

台灣豐原醫院胸腔內科醫師吳宜謀說，肺復原計畫運用系列非藥物治療，改善慢性肺病相關問題，包括：運動失調、社會隔離、不良情緒、肌肉萎縮和體重減輕。（圖：豐原醫院提供）

慢性阻塞肺病患者因為氣管阻塞和肺部實質受到破壞，會出現咳嗽、痰及喘的問題，除了戒菸、藥物使用、營養支持及治療外，可加上「肺復原計畫」改善生活品質和運動能力。

68歲男子每天抽1包菸已40年，近年出現咳痰、活動性喘等問題，診斷為嚴重的慢性阻塞性肺病，近期因慢性阻塞性肺病急性發作住院，藉由戒菸、藥物使用及肺復原後，改善身體狀況。

台灣豐原醫院胸腔內科醫師吳宜謀表示，「肺復原計畫」是依據病人個別狀況擬定全面性的介入療法，包括：運動訓練、衛教和健康行為促進，改善肺阻塞病人的生理與心理狀況。

吳宜謀說，肺復原計畫運用一系列非藥物治療，改善慢性肺病相關問題，包括：運動失調、社會隔離、不良情緒、肌肉 萎縮和體重減輕。

醫師應對有症狀且第一秒用力呼氣小於50%預測值的病人開立肺復原計畫的處方，第一秒用力呼氣大於50%預測值的病人也可以考慮開立肺復原的處方。

肺復原計畫可施行的呼吸及運動包含：

一、全方位的呼吸。

二、上肢運動：站立面向牆壁，雙腳離牆面兩步距離，雙腳與肩同寬，雙手扶牆與肩同寬，身體挺直，手放鬆身體靠近牆面再用力撐起，一下、二上，重複10次為一組，組間休息30秒，做3組。

三、下肢運動：踮腳尖，手扶著穩固的物體，踮起腳尖，收緊小腿肌肉，身體往上撐，一上二下，重複10次為一組，組間休息30秒，做3組。坐姿抬腿：坐在椅子上，收緊大腿將小腿抬起，抬起3秒後於下，重複10次為一組，換腳，組間休息30秒，做3組。

四、橋式：身體平躺，雙腳向心平移，膝蓋彎曲約到原來膝蓋的位置，臀部用力把屁股抬離地面支撐3秒，重複10次為一組，組間休息30秒，做3組。