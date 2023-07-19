我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州購屋首付補助第二輪來了 條件恐緊縮

金山撥400萬支持小企業租店 最高可獲2.5萬首期租金

泌尿道反覆感染 變慢性腎臟病？

李青縈
民眾常會把泡泡尿當成腎不好的指標之一，但未必完全相關。（本報資料照片）
民眾常會把泡泡尿當成腎不好的指標之一，但未必完全相關。（本報資料照片）

Ｑ：沒有明顯「泡水高貧倦」症狀，腎功能就沒問題？

腎臟病會出現「泡水高貧倦」症狀，分別代表小便有泡泡、水腫、高血壓、貧血、疲倦，但有些人症狀並不明顯。馬偕醫院腎臟內科主任林承叡表示，評估腎功能是否失常，最好的方法還是「健康檢查」，特別是家族裡有腎臟病患，都屬高危險群，在健檢時透過尿液、血液檢查，才有機會及早發現腎功能衰退。

林承叡表示，腎臟病是無形殺手，早期腎臟病多半沒有明顯症狀，等到出現症狀常已進入中晚期，病人就診時若出現全身痠痛、水腫等症狀，幾乎已經快洗腎了。他說，有些人等到腎臟衰退到到一定程度後，出現精神不好、噁心嘔吐等狀況，可能先才去看腸胃科，等到胃鏡沒檢查出異狀後，才發現是腎臟衰退，已出現尿毒症。

Ｑ：尿尿出現泡泡、手腳容易水腫，就代表腎不好？

民眾常會把泡泡尿當成腎不好的指標之一，但未必完全相關，尤其男性因站姿排尿或尿得太快，也可能導致泡沫產生。另外，水喝得太少，讓尿液濃度增加，也容易產生泡泡尿。

雖然泡泡尿、水腫未必等於腎功能不好，但林承叡表示，出現症狀趕快就診，如果真有問題，可以及早治療延緩腎臟退化的速度，免去未來洗腎之路。

Ｑ：泌尿道反覆感染，最後可能演變成慢性腎臟病？

林承叡解釋，泌尿道感染不一定會變成腎臟病，但是反覆感染確實會讓腎臟功能衰退，長期下來雖然有可能會演變成腎臟病，但是機會不高。引起腎臟病最常見的疾病仍是糖尿病，慢性腎臟病大約近五成是由糖尿病引起，再來則是高血壓，或因服用中草藥、止痛藥等藥物導致。

Ｑ：吃止痛藥會傷腎嗎？

林承叡表示，一般止痛藥如普拿疼等，腎臟病患者可以服用，但如果是「強力止痛藥」，或有些特別註明不傷胃的非類固醇止痛藥，還是會傷害腎臟。腎臟病患者如果出現肌肉痠痛、退化性關節炎等，可以尋求復健科、骨科開止痛藥，但是要注意追蹤腎臟功能是否衰退，若是腎臟功能減弱，就要調整藥劑。

高血壓 糖尿病 骨科

上一則

碳水化合物吃少於20％恐短命 正確高蛋白飲食怎麼吃？

延伸閱讀

天氣炎熱大量流汗 女板模師傅腎臟10年3度長出鹿角狀結石

天氣炎熱大量流汗 女板模師傅腎臟10年3度長出鹿角狀結石
68歲婦血管阻塞 洗腎臉腫像豬頭

68歲婦血管阻塞 洗腎臉腫像豬頭
器官移植5年存活率 腎臟最高 主因技術純熟

器官移植5年存活率 腎臟最高 主因技術純熟
她喝水就腰痛、嘔吐竟是「這病」惹禍 急送醫手術

她喝水就腰痛、嘔吐竟是「這病」惹禍 急送醫手術

熱門新聞

饗賓餐旅旗下最新頂級自助餐「饗 A Joy」，開放後訂位後一位難求。（取材自饗 A Joy粉絲頁）

吃到飽正夯 醫曝5大攻略：第一口別吃「這個」顛覆想法

2023-07-16 05:39
（圖：健康醫療網提供）

骨質疏鬆 醫提治療4解方「這項」最關鍵

2023-07-12 01:45
圖片來源 ／健康醫療網

膽固醇超標怎辦？中醫師破解3迷思 跟吃不吃蛋無關

2023-07-15 01:30
(取材自健康醫療網)

他服用10年中藥卻險洗腎 醫警告「這些中藥材」碰不得

2023-07-17 01:15
國外社群TikTok瘋傳，在女性陰道中塞入藥草包「陰道解毒珍珠」，或以藥草爭氣「蒸陰道」可去除異味、維持菌叢生長。（本報資料照片）

網瘋傳「陰道消毒法」塞珠去異味 醫曝後果：千萬別試

2023-07-15 17:56
郭斐然說，不論是吸紙菸、加熱菸、電子菸者，政府都應協助吸菸者戒菸，維護民眾健康。（記者沈能元／攝影）

新冠肺炎重症族群改變 醫曝「看不見臉的人」要多注意

2023-07-16 04:58

超人氣

更多 >
專治頭髮乾燥和掉髮 10元洗髮精9000人說讚

專治頭髮乾燥和掉髮 10元洗髮精9000人說讚
華人洗衣店前 15歲少年中彈亡 槍聲9響 店鋪遭殃

華人洗衣店前 15歲少年中彈亡 槍聲9響 店鋪遭殃
越界北韓的美國軍人遭起底 目擊者：他大笑三聲後離開

越界北韓的美國軍人遭起底 目擊者：他大笑三聲後離開
世界最強護照最新排名出爐 這國排第一

世界最強護照最新排名出爐 這國排第一
下車關心迷途童 女大生失蹤48小時後返家：被綁架了

下車關心迷途童 女大生失蹤48小時後返家：被綁架了