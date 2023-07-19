出現3跡象 腎功能恐下降

洗腎患者中約半數是糖尿病導致，醫師呼籲糖尿病患者一定要注意避免腎病發生。本報資料照片

洗腎人數逐年上升，以台灣為例，每8人就有1人罹患腎臟病，新光醫院腎臟科主治醫師張瑞廷表示，多數腎臟病是後天導致，尤其外食族、糖尿病 患及高齡長者更須注意。他也指出，腎臟病潛在患者散布在醫院各科別中，須要跨科別醫師共同留意揪出患者及早治療。

三高 、尿酸、藥物 恐傷腎

張瑞廷指出，腎臟的主要功能是排毒、排水，並平衡身體電解質。他表示，人類攝入飲食、營養物質後，水溶性的廢物排除即由腎臟負責，固體廢物則是靠大便排出。若腎功能不好時，將會導致腎衰竭，造成尿毒累積，患者出現水腫、酸鹼不平衡，以及酸中毒等現象。

腎臟是相當脆弱的器官，張瑞廷表示，影響腎功能的因素非常多，除了血壓、血糖、血脂，還包括尿酸以及水分；部分止痛藥物、中藥草，以及來路不明藥品，都有傷腎的疑慮，「有些成分對腎功能正常的人並無影響，但對於腎功能已經不佳的患者，可能讓其病情惡化。」

阿斯匹靈、布洛芬 疑傷腎

他舉例，民眾有止痛需求時常服用的非類固醇類消炎止痛藥（NSAIDs），如：阿斯匹靈、布洛芬等，就有傷腎疑慮，且年紀越大的患者越不適合服用。非類固醇類消炎止痛藥雖然止痛效果明顯，但並不適合腎臟病人使用，患者在任何科別就醫時，都須提醒醫師，要求開立其他成分的止痛藥。

針對中藥的使用，張瑞廷則表示，中藥一帖藥物中就含有許多成分，很難斷定哪一類中藥一定不適合腎臟病患者服用。他指出，許多中藥成分有效且無害，但部分中藥因來源不明，可能存在管控問題，門診若遇到有服用中藥習慣的患者，會定期追蹤腎功能，並進行尿液檢查。

後天生活習慣致病 占八成五

張瑞廷說，高血壓 、糖尿病及高血脂會導致微小血管病變，尤其糖尿病會讓血管變得狹窄、沒有彈性，腎臟是由血管組成的器官，受血管病變影響甚深，會導致腎絲球過濾率降低，毒素囤積體內造成尿毒症。

至於腎臟病的發生是否與遺傳有關？張瑞廷表示，腎臟疾病中的多囊性腎病變確實與遺傳相關，好發年紀較輕，通常初次診斷是在30至40歲之間，且家族史的影響甚鉅，若媽媽罹病，孩子應盡快就醫。不過他也說，遺傳導致的腎臟疾病目前屬小眾，後天生活習慣造成的腎臟病仍占多數，比率達八成五。

張瑞廷說，腎臟病的好發族群包括外食族、糖尿病患、高齡長者及有使用成藥習慣者。他指出，洗腎患者中約半數是糖尿病導致，「糖尿病人一定要注意腎病發生。」張瑞廷呼籲糖尿病患者主動到腎臟科確認腎臟功能情況，若出現異狀才能及早治療。

慢性腎病延遲就醫 難挽回

腎臟病又可分為急性腎臟病、慢性腎臟病兩大類別。張瑞廷指出，急性腎臟病的發生原因包括服用傷腎藥物、嚴重脫水等，病情雖然來得兇猛，但是恢復機率也高；反觀慢性腎臟病，是日積月累、溫水煮青蛙式的慢慢損傷腎臟功能，且患者在初期常不願就醫治療，容易惡化。

此外，他提醒高齡長者需要特別注意，有些老人家住在頂樓，天氣炎熱時卻為了省錢不願開冷氣，也沒有飲用足夠水分時，就可能造成急性腎臟病，且若急性腎臟病反覆發生，形同成為「慢性腎臟病候選人」，罹患慢性腎臟病的機率也會提高。

「腎臟病的評估要往前延伸，才能真正對病人有利。」張瑞廷說，潛在腎臟病患者分布在不同科別，希望各科別醫師都能提高對患者腎功能異常的警覺性，讓藥物治療往前延伸，就能延緩惡化。若患者罹病多年卻因為擔心洗腎等原因而不願就醫，或本身並無病識感，進入腎病治療時可能為時已晚，只能盡量延緩惡化。

腎病跡象自我評估

1.小腿腹按下卻不回彈

2.時常貧血疲倦

3.出現泡泡尿