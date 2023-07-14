腦膜炎雙球菌疾病24小時內恐死亡 「這族群」發生率最高
流行性腦脊髓膜炎是腦膜炎雙球菌（Neisseria meningitidis）引起的腦膜炎，腦膜炎雙球菌疾病雖然發生率低，但卻有高致死率、高後遺症。台灣兒童感染症醫學會理事長暨林口長庚兒童感染科教授級主治醫師黃玉成教授表示，腦膜炎雙球菌疾病早期症狀與類流感類似，症狀非特定性不易診斷。
許多患者可能會在就醫返家後，疾病突然惡化，才被發現是腦膜炎雙球菌疾病，而若未即時治療24小時內有可能會因此而死亡。所以民眾應了解疾病傳染方法、風險因素等，藉此預防腦膜炎雙球菌疾病的發生。
嬰幼兒風險最高
腦膜炎雙球菌是一種好氧性的革蘭氏陰性雙球菌，感染多侷限於鼻咽。台灣大學醫學院附設醫院兒童醫院小兒部主治醫師李秉穎教授表示，較易造成疾病的血清型為A、B、C、W、X、Y，而多數地區包含台灣，主要都以B型為主，台灣約有81%屬於此類型。
黃玉成教授提到，腦膜炎雙球菌疾病若快速發展，可能會在24小時內從非特定症狀惡化至死亡，症狀發展如下：
0－8小時：
不易診斷，因為早期徵象和症狀通常是非特定和類流感相似，包含煩躁不安、食慾不振、發燒、噁心／嘔吐、咽喉痛、鼻炎、全身或肢體疼痛、嗜睡、肌肉張力低下
9－15小時：
出現典型腦膜炎雙球菌感染症狀，不過症狀無法預測且並非總是發生，包括出血性皮疹、頸部僵硬或疼痛、畏光、假性腦膜炎、囟門突出、敗血症早期徵象（如：手腳冰冷）
16－24小時：
可能會出現精神錯亂、譫妄、意識不清、癲癇等，甚至敗血性休克、多重器官衰竭、死亡
黃玉成教授表示，若未治療有高達50%的致死率，而經過治療後倖存者仍有20%可能會出現後遺症，包括聽力損失、癲癇、神經障礙、智能障礙、截肢等，而且都是永久性的。
李秉穎教授指出，腦膜炎雙球菌疾病在嬰兒、幼兒族群發生率最高，而且嬰兒免疫系統尚未成熟，屬於高風險族群。黃玉成教授也提到，約3成患者是4歲以下嬰幼兒，應特別注意。
易飛沫、直接接觸群聚感染
腦膜炎雙球菌會透過飛沫、直接接觸感染者的喉嚨和鼻腔分泌物傳染，因此發生親密接觸或長期生活、環境擁擠等有較高的感染風險，像過去軍營就曾爆出過流行性腦脊髓膜炎群聚疫情，而家庭接觸傳染也是常見的傳播原因。
若要預防感染，應避免人與人之間的密切接觸、群聚、家庭環境暴露等，黃玉成教授表示，基本的戴口罩、勤洗手、減少出入人流密集場所是預防方式之一，但是像在家中很難24小時都戴著口罩，所以打疫苗可以算是一種「保險」。
許多先進國家都有將各血清型疫苗列入嬰幼兒常規疫苗接種建議，以預防腦膜炎雙球菌疾病，不過許多民眾仍不知道，更不了解腦膜炎雙球菌預防的重要性。
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資料來源：健康醫療網
https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58512
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