腦膜炎雙球菌疾病24小時內恐死亡 「這族群」發生率最高

圖片來源 ／健康醫療網

流行性腦脊髓膜炎是腦膜炎雙球菌（Neisseria meningitidis）引起的腦膜炎，腦膜炎雙球菌疾病雖然發生率低，但卻有高致死率、高後遺症。台灣兒童感染症醫學 會理事長暨林口長庚兒童感染科教授級主治醫師黃玉成教授表示，腦膜炎雙球菌疾病早期症狀與類流感類似，症狀非特定性不易診斷。

許多患者可能會在就醫返家後，疾病突然惡化，才被發現是腦膜炎雙球菌疾病，而若未即時治療24小時內有可能會因此而死亡。所以民眾應了解疾病傳染方法、風險因素等，藉此預防腦膜炎雙球菌疾病的發生。

嬰幼兒風險最高

腦膜炎雙球菌是一種好氧性的革蘭氏陰性雙球菌，感染多侷限於鼻咽。台灣大學醫學院附設醫院兒童醫院小兒部主治醫師李秉穎教授表示，較易造成疾病的血清型為A、B、C、W、X、Y，而多數地區包含台灣，主要都以B型為主，台灣約有81%屬於此類型。

黃玉成教授提到，腦膜炎雙球菌疾病若快速發展，可能會在24小時內從非特定症狀惡化至死亡，症狀發展如下：

0－8小時：

不易診斷，因為早期徵象和症狀通常是非特定和類流感相似，包含煩躁不安、食慾不振、發燒、噁心／嘔吐、咽喉痛、鼻炎、全身或肢體疼痛、嗜睡、肌肉張力低下

9－15小時：

出現典型腦膜炎雙球菌感染症狀，不過症狀無法預測且並非總是發生，包括出血性皮疹、頸部僵硬或疼痛、畏光、假性腦膜炎、囟門突出、敗血症早期徵象（如：手腳冰冷）

16－24小時：

可能會出現精神錯亂、譫妄、意識不清、癲癇等，甚至敗血性休克、多重器官衰竭、死亡

黃玉成教授表示，若未治療有高達50%的致死率，而經過治療後倖存者仍有20%可能會出現後遺症，包括聽力損失、癲癇、神經障礙、智能障礙、截肢等，而且都是永久性的。

李秉穎教授指出，腦膜炎雙球菌疾病在嬰兒、幼兒族群發生率最高，而且嬰兒免疫系統尚未成熟，屬於高風險族群。黃玉成教授也提到，約3成患者是4歲以下嬰幼兒，應特別注意。

易飛沫、直接接觸群聚感染

腦膜炎雙球菌會透過飛沫、直接接觸感染者的喉嚨和鼻腔分泌物傳染，因此發生親密接觸或長期生活、環境擁擠等有較高的感染風險，像過去軍營就曾爆出過流行性腦脊髓膜炎群聚疫情，而家庭接觸傳染也是常見的傳播原因。

若要預防感染，應避免人與人之間的密切接觸、群聚、家庭環境暴露等，黃玉成教授表示，基本的戴口罩 、勤洗手、減少出入人流密集場所是預防方式之一，但是像在家中很難24小時都戴著口罩，所以打疫苗 可以算是一種「保險」。

許多先進國家都有將各血清型疫苗列入嬰幼兒常規疫苗接種建議，以預防腦膜炎雙球菌疾病，不過許多民眾仍不知道，更不了解腦膜炎雙球菌預防的重要性。

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資料來源：健康醫療網

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