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中風復健+玩遊戲打怪 北醫大讓半癱患者「能走路了」

記者陳雨鑫／台北即時報導
台北醫學大學台北神經醫學中心幫助腦中風患者，採重複經顱磁刺激（rTMS）加上AR／VR輔助復健，增加復健趣味性，也提升復健效果。（台北醫學大學提供）
台北醫學大學台北神經醫學中心幫助腦中風患者，採重複經顱磁刺激（rTMS）加上AR／VR輔助復健，增加復健趣味性，也提升復健效果。（台北醫學大學提供）

重複經顱磁刺激（rTMS）近年不只運用在改善憂鬱症，也運用在中風患者復健，台北醫學大學台北神經醫學中心研究發現，中風患者使用重複經顱磁刺激（rTMS）復健，如果再搭配AR或是VR，復健兼玩遊戲闖關，可以幫助復健效果更為顯著。

台北神經醫學中心神經復健科主任賴建宏表示，重複經顱磁刺激（rTMS）是一種運用磁場產生的電流，刺激或抑制神經細胞，提升腦可塑性，因此臨床上作為改善憂鬱症患者使用，微弱電流刺激功能低下的腦區，像是左前額葉皮質，達到影響與情緒調節相關的神經迴路。

賴建宏表示，同樣的理論，也可以運用在腦中風患者身上，腦中風後會造成腦細胞死亡，導致肢體癱瘓，經由重複經顱磁刺激（rTMS）協助，可以幫助阻礙腦部功能發展的部分逐漸恢復。不過，如果患者使用重複經顱磁刺激（rTMS），再輔以AR或是VR，效果會更好。

一名50歲出血型腦中風的患者，中風後半身癱瘓，後續復健一直沒有見到改善，開始嘗試接受重複經顱磁刺激（rTMS）復健，同步使用AR或是VR幫忙復健，從原本幾乎無法行走，僅花費一個月，就恢復可以穩定行走的狀態，上肢也能自主活動，其他接受同樣方式治療的患者，不只走路速度變快，手腳力量也增加。

賴建宏表示，傳統復健療程需要重複做相同的動作，枯燥乏味的過程很容易讓患者放棄，並且影響到復健的效果，因此如果在接受重複經顱磁刺激（rTMS），可以搭配AR或VR可以增加復健的趣味性。

舉例來說，部分中風患者負責四肢活動的腦部神經損壞，團隊設計在復健過程中，讓患者看AR實境，如假裝正在開車、登山、圖形配對等，可以協助訓練平衡、認知功能等，增加患者復健的意願。從多個使用重複經顱磁刺激（rTMS）加上AR或VR的患者觀察成效，都比傳統復健的患者效果來得好。

賴建宏表示，腦中風患者除了可以使用重複性經顱磁刺激加上AR／VR復健，也有機器人輔助復健結合重複性經顱磁刺激或AR/VR治療方案，幫不同患者找出最佳的復健方式。

台北醫學大學台北神經醫學中心幫助腦中風患者，採重複經顱磁刺激（rTMS）加上AR...
台北醫學大學台北神經醫學中心幫助腦中風患者，採重複經顱磁刺激（rTMS）加上AR／VR輔助復健，增加復健趣味性，也提升復健效果。（台北醫學大學提供）

中風 VR 醫學

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