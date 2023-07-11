小兒麻痺男脊椎側彎壓迫神經 電磁刺激強化腿肌讓他不再痛醒

醫療人員使用磁場治療儀，刺激患者左大腿肌肉神經。（讀者提供）

罹患小兒麻痺症的李姓男子，左大腿萎縮、無力，僅靠右腳支撐行走，長期跛腳走路，導致脊椎側彎並壓迫坐骨神經，半夜常痛醒。台灣高雄中正脊椎骨科 醫院院長吳明峯診斷李男的症狀是左大腿肌肉 萎縮引起，以電磁刺激深層肌群的運動神經，搭配抬腿運動，強化左大腿肌肉群，讓他在半年後擺脫多年病痛。

吳明峯說，李姓男子（60歲）是小兒麻痺患者，小時候病毒入侵，造成神經功能受損，即使後來病情穩定，但左大腿肌肉已萎縮，只能利用右腿活動，身體自然側彎，並壓迫到坐骨神經，半夜常被痛醒，讓他苦不堪言。

李男曾嘗試先打止痛針、吃止痛藥、做復健等傳統療法，但病痛都沒有改善，直到接受醫師建議採以能量雷射修護被脊椎側彎壓迫的神經，才緩解坐骨神經的疼痛。

吳明峯表示，李男脊椎側彎造成坐骨神經痛，其根本原因是小兒麻痺引起的左大腿肌肉萎縮、無力，走路時身體傾斜，造成脊椎側彎並壓迫到坐骨神經；使用磁場治療儀孳生電流，刺激李男的左大腿肌肉神經，搭配抬腳運動來訓練肌肉，當左大腿肌肉群強化後，走路、運動恢復正常，坐骨神經疼痛緩解，脊椎側彎也未再惡化。

李男說，他因小兒麻痺導致左大腿萎縮，習慣用右腿走路，久了變脊椎側彎，透過磁場治療儀的電磁刺激，再搭配每天早晚抬腳運動5至6分鐘，「以前瘦巴巴的左大腿，半年後就長出來肌肉！」

李先生表示，以前到溪頭爬山運動後雙腿都很痠痛，回家後要休息2至3天才慢慢消退，左大腿肌肉強化後，不僅走路姿勢恢復正常，到溪頭爬山後不會像過去一樣痠痛，行走速度也跟得上同伴。

吳明峯說，造成肌少症或肌肉萎縮有眾多原因，除了小兒麻痺症外，最常見是老年人或外傷、骨折手術後，因為活動變少，肌肉快速萎縮，另外還有脊髓神經受損的患者，都可透過電磁刺激深層肌群的運動神經，誘發肌肉收縮，達到強化肌肉群的效果。