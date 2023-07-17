肺癌術後復發率高 免疫療法降風險

肺癌晚期患者僅能靠化療、放療、標靶及免疫療法協助「延長」存活期，幾乎無法進行手術。(Getty Images)

過去肺癌晚期才被診斷的患者高達75%，隨著檢驗工具愈見靈敏，早期肺癌診斷率上升到20%。醫師說，早期肺癌診斷率提高，但仍需面對術後復發率約四到七成課題。過去肺癌術前輔助治療以化療為主，現在加入免疫療法，讓患者病理緩解率增加11倍，延緩復發及降低死亡風險。

台灣高雄長庚醫院內科部副部長王金洲表示，肺癌確診多是晚期，數據顯示，過去第一期被診斷比率12%，第三期到第四期被診斷率為75%，2016年後第一期被診斷率才提升至20%。

早期肺癌患者可透過手術，以「根治」為目標，但晚期確診患者幾乎無法進行手術，僅能靠化療、放療、標靶及免疫療法，協助「延長」存活期，晚期肺癌治療仍以標靶治療效果最好，但效果較好的僅非小細胞肺癌，台灣約五到六成晚期肺癌患者屬於非小細胞肺癌，其餘類型的肺癌，標靶投藥效果有限。

台灣林口長庚胸腔外科主任趙盈凱說，早期肺癌患者增加，手術治療後仍有復發可能，術前的輔助治療有助降低復發機率。過去是術前先做輔助性化療，五年存活率約45%，與沒有使用術前輔助化療患者相比，僅增加5%，即使術後再加碼做輔助化療，五年存活率為64%，也僅高於沒有做術後化療患者4%。

趙盈凱說，近年嘗試輔助化療加上免疫療法，降低早期肺癌患者復發率，若以病理完全緩解（意指監測不到任何癌細胞 ）為目標，採取術前輔助化療加上免疫治療，有24%可達到病理完全緩解。合併免疫療法患者治療一年後，沒有復發或肺癌期別再進展比率達76%，比使用術前輔助化療者多出10%。