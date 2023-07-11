沒運動卻全身痠痛？ 醫列「4大跡象」恐是纖維肌痛症上身

圖片來源／健康醫療網

20多歲越南 新住民武女士，因長時間頭痛及睡眠品質不好至醫院神經部就診，除原本就醫原因外，醫師也發現她表現全身筋骨的莫名痠痛。由於武女士平時除家務外，沒有搬重物等高強度活動，細問下發現該痠痛己存在許多年，曾經使用市售的消炎止痛藥來緩解症狀，但效果不彰，而除了痠痛外，也有些許坐立不安的情形，需要伸展下肢及槌打小腿來緩解腿部的不適，尤其在靜止不動時及睡覺前特別明顯；經過問診及檢查後，確認罹患纖維肌痛症 (fibromyalgia)。

女性較常發生 3個月以上肌肉 疼痛伴其他症狀出現

台灣高雄醫學 大學附設中和紀念醫院神經部洪志憲醫師表示，在成年人中，約有2～6%的人罹患纖維肌痛症，並以女性為主，是神經科及疼痛科門診常見的疼痛疾患之一。其特徵是長達3個月以上的慢性廣泛性肌肉疼痛，並伴隨著疲勞、失眠和情緒低落，嚴重影響病人的生活品質，甚至導致失能。而由於痠痛的關係，病患的運動耐受性明顯會變差，甚至是一般的工作的勞力活動都受到影響。

運動痠痛與纖維肌痛症不同 兩者差異一次看

洪志憲醫師進一步表示，纖維肌痛症的病理機轉目前仍然不清楚，但纖維肌痛症的痠痛和運動所造成痠痛很不一樣；運動後的痠痛頂多持續出現數天，但纖維肌痛症的痠痛會持續3個月以上，甚至長達數年。市售的消炎口服或外用藥雖然能緩解運動後的痠痛，但對纖維肌痛症卻沒有顯著效果。乳酸堆積常被認為是運動後肌肉痠痛的重要原因，而高醫和台灣中央研究院的共同研究發現，纖維肌痛症病患血液中乳酸含量較常人更低，代表該病的痠痛病因和運動性痠痛大不相同，可能與病患體內不正常的氧化壓力增加有關，而非運動或是乳酸堆積造成。

無法根治僅有藥物控制 4大跡象快就醫

洪志憲醫師提醒，除了慢性全身痠痛外，高達3到5成的纖維肌痛症患者也常有不寧腿症候群，肢體在處於靜止狀態時，會出現如痠、麻、漲、癢、痛等不適感，而症狀會因活動或按摩而改善。目前，對於纖維肌痛症和不寧腿的治療雖無法根治，但可藉由藥物作有效的控制並明顯改善病患生活品質。

洪志憲醫師建議以下對象可接受門診諮詢：

1.長達3個以上的慢性全身性肌肉痠痛。

2.近期無運動或體力勞動，但身體持續長期痠痛。

3.肌肉痠痛同時伴隨有長期疲勞，睡眠障礙，頭痛，或是情緒低落。

4.肌肉痠痛同時伴隨有不寧腿的現象。

【延伸閱讀】

拿梳子也沒力氣！ 全台130萬人「公主病」原來是這種病

吃腦不一定補腦！ 營養師設計「考前衝刺菜單」這樣吃



資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58411





喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw