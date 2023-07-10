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夏季感染合併中暑個案恐達高峰 男子體溫107.2℉陷昏迷

記者沈能元／台北即時報導
中央氣象局連日發布高溫資訊，民眾需注意高溫所產生的熱傷害。（聯合報系資料照片／記者曾學仁攝影）
中央氣象局連日發布高溫資訊，民眾需注意高溫所產生的熱傷害。（聯合報系資料照片／記者曾學仁攝影）

台灣衛福部統計，今年1月到6月熱傷害患者高達956人，創三年來新高。台北醫學大學附設醫院急診醫學科主治醫師高偉峰日前收治一名70歲男性中暑患者，到院體溫達41.8℃（107.2℉），超過一般中暑40℃（104℉），合併神智不清，深陷重度昏迷。

高偉峰表示，經檢查男子合併膽囊炎，由於感染症會引起發燒、脫水，若再合併中暑，更是雪上加霜。台灣已為高齡社會，這類有「感染症」的中暑患者，恐在夏季達到高峰。

今年7月以來截至8日為止，熱傷害患者更達236人。高偉峰說，其實今年3月起，體溫超過40℃合併神智不清符合中暑的急診患者開始出現，6月後更有增加的趨勢。

高偉峰說，此名70歲中暑男性合併膽囊炎，到院時重度昏迷、性命危急，立即給予搧風、灑水降溫等急救措施，經過半小時處置後，男子意識才恢復清醒。

高偉峰後續了解發現，男子膽囊炎出現發燒症狀前，身體發冷、發抖，因此穿了厚重的衣物，但男子排汗功能不佳，住家環境比較熱，也沒有開冷氣，隨即引發中暑，目前男子已康復出院。

高偉峰上周也收治一名50多歲男子，患有糖尿病史，騎機車路倒被送到急診。就醫時體溫達39℃（102.2℉），已接近中暑溫度，緊急降溫處理，檢查男子當時合併泌尿道感染，也是感染症合併有中暑症狀。

高偉峰指出，夏季常有泌尿道感染、腸胃炎、輸尿管結石等感染症，治療時可能會使用抗組織胺、抗膽鹼藥物，但此類藥物恐會抑制排汗，另膽囊炎、上呼吸道感染、皮膚蜂窩性組織炎等都可能引起脫水症狀，因此，一旦此類患者合併中暑，症狀會更為嚴重。

高偉峰提醒，台灣已是高齡化社會，這類感染症合併中暑患者，恐在夏季達到高峰，提醒氣溫、濕度都會影響身體散熱，若36℃（96.8℉）相對濕度達100%，相當處於63℃（145.4℉）環境，因此，中午高溫、下雨前務必留心熱傷害。

醫學 糖尿病 高溫

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