15-39歲罹癌年輕人變多 較50年前增30%

癌症患者逐漸年輕化，和家人居住在愛達荷州的布萊迪(左一)還不到十歲，就罹患癌症。(美聯社)

癌症 曾被視為高齡疾病，但賓州州立大學(Penn State)癌症研究所的研究人員領導的研究顯示，1970年代到2020年間，15歲到39歲年輕世代的所有癌症確診率增加30%。

科學家並不確定年輕世代罹癌率增加的確切原因，但可能與篩檢率提升，以及肥胖、缺乏運動和酒精攝取過量等生活因素息息相關。

關恩‧施密特(Gwen Schmidt) 21歲被診斷出大腸直腸癌第四期，醫生說她的生存機率僅5%，如今施密特已35歲。施密特當年和所有大學生一樣，上學、跑趴，直到她某天如廁發現出血，就診後確診罹癌。

國家癌症研究所(National Cancer Institute)數據顯示，隨著癌症療法精進，估計86%的年輕罹癌病患都能存活，這表示愈來愈多青壯年必須面對罹癌、治療與康復後的夢魘。

經過多次手術、放射線治療與化療的施密特說：「一旦結束手術和化療等積極治療，最難受的部分接踵而至，你必須受新現實並釐清現況。」

現實情況可能是身心劇烈起伏，研究發現，年輕癌症病患罹患心臟病 、腎疾、肝病、失聰、中風 等24種健康問題的機率偏高。此外，病患也可能因應康復後的事業與學業問題，往後數十年也要擔心癌細胞是否會再次讓患者面臨生死關頭，或併發其他疾病。

全國有愈來愈多醫院和癌症中心推動針對青少年與壯年的計畫，參與者可尋求諮商，客製化檢查和病友支持。

施密特在芝加哥的西北醫院(Northwestern Medicine)接受治療並加入病友社群，她每六個月回診檢查。她說：「你和一群病友共處一室，他們了解你的感受，年輕時罹癌就像雲霄飛車輪迴一樣讓人抓狂。」