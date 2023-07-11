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癌症漸成慢性病 醫療進步讓存活率越來越高

編譯尤寶琪／綜合報導
由於醫療進步，癌症已成了可治療的慢性病，但肺癌仍是因癌症死亡的主要原因。(Getty Images)
由於醫療進步，癌症已成了可治療的慢性病，但肺癌仍是因癌症死亡的主要原因。(Getty Images)

癌症在美國是僅次於心臟病的第二大死因，但隨著醫療的進步，癌症的存活率越來越高，對不少罹癌患者來說，癌症不再是迫在眉睫的威脅，而是一種嚴重但不致命的慢性疾病。

根據國家癌症研究所(National Cancer Institute)，今年約會有200萬人罹患癌症；但根據美國防癌協會(American Cancer Society)，癌症死亡率自1991年以來，已經下滑了33%。估計，到2023年底將會有超過60萬名美國人死於癌症。

肺癌長年以來一直都是癌症的主要死因，男性死亡率自1990年以來，下降了 58%，女性死亡率自 2002 年以來下降了 36%。乳腺癌自1989年到2020年，死亡率下降了 43%。黑色素瘤(melanoma)也一樣，在2011年到2020年期間，50 歲以下的成年人死亡率每年下降約 5%，50歲以上則每年下降 3%。

「史隆-凱特琳癌症中心」(Memorial Sloan Kettering Cancer Center)腫瘤科專家諾頓 (Larry Norton)指出，更好的早期治療、影像檢查、血液檢測、預防措施和治療，包括針對患者腫瘤基因分析的精準醫療等，都是讓癌症死亡率下降的原因。其中，改變和利用人體免疫系統幫助抵抗疾病的免疫療法，最讓人驚豔。

醫師菲茨休．穆蘭(Fitzhugh Mullan)於1985年創立全國癌友聯盟(National Coalition for Cancer Survivorship)，致力為醫師和患者帶來更多相關資訊，成為癌症倖存者的代言人。而癌症倖存者照護在這過去30年也不斷進步；為需要接受手術、放療和化療等治療的病患，盡可能提供影響較小的藥物；或對於完成治療但仍需定期追蹤檢查的癌友提供心理上的支持。

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