名人自殺效應恐持續1年 醫：多留意身邊人

憂鬱症患者如在關鍵時刻，沒有得到相應的支持，會面臨極大的危險。（Getty Images）

歌手李玟 （CoCo）傳出因憂鬱症自殺。台灣衛生福利部立嘉南療養院 成癮暨司法精神科主任李俊宏表示，根據研究，名人自殺造成的效應可能持續長達一年，對於新聞事件有反應的個案，自殺意念是一般人的5.9倍。呼籲民眾若身旁親友因為事件引發憂鬱情緒等狀況，除了共同緬懷逝者，也可適當協助轉移注意力，或轉介專業心理資源。

李俊宏說，名人自殺過世的新聞，對於已有自殺企圖、意念，或心理相關症狀的患者有所影響，民眾若發現身邊朋友受新聞事件影響而心情低落，應盡快尋求協助。知名歌手羅賓・威廉斯自殺身亡一個月內，美國自殺專線使用比例增加三倍；香港 研究則較早期，發現在港星張國榮墜樓身亡後，不僅短期內自殺通辦案數增加，且效應持續長達一年，對於事件有反應的個案，自殺風險及意念是一般人的5.9倍。呼籲在事件發生後一年當中，民眾在能力許可下多多關懷身邊的人。

至於哪些跡象可以辨別個案已受到名人自殺事件影響？李俊宏表示，依照過去心理分析，個案可能會提到「某某名人都過世了」等字眼，在事件後表現出無助、無望，甚至行為開始有變化，包括作息不太一樣、反覆提及負面字眼、就醫頻率改變或開始交代後事等，都是自殺意念的跡象。

他表示，對於個案來說，「聆聽就是最好的策略。」當身邊有人願意陪伴、聽個案訴說，本身就是很好的治療性因子。不妨傾聽個案對事件的想法及感受，也可以與個案共同懷念事件中已逝的名人。但若發現個案開始透露自殺企圖，可以跟個案傳達，事件對其影響較大，鼓勵個案尋求專業心理資源協助。此外，也可以協助個案轉移注意力，如：與個案從事戶外活動等都是可行作法。

醫師表示，任何人都可能遭遇壓力事件而引發憂鬱等情緒反應，民眾發現自己或周遭的人出現自殺意念，應發揮自殺防治守門人精神「一問、二應、三轉介」，關懷自身或周遭親友的身心健康，並應即時求助醫療或精神科之專業協助，或撥打求助電話。呼籲各界面對有憂鬱傾向的親友，最重要的是「停、看、聽」，停下手邊的事，看看身邊的親友，好好的傾聽與溝通。