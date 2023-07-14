僧帽瓣閉鎖不全 及時手術可恢復正常生活

很多人隨年紀增長可能發生瓣膜閉鎖不全、心律不整等問題，發生的原因很多，及時手術可恢復到正常人的生活。（Getty Images）

「僧帽瓣」也就是「二尖瓣」，是位於左心房與左心室之間的心臟瓣膜。醫師表示，僧帽瓣閉鎖不全發生的原因很多，及時手術可以讓病人恢復到像正常人一樣的生活品質。

首選是開心手術修補

不過，許多人會擔心手術傷口、術後恢復因此不願意進行手術，建議可以與外科醫師做術前討論，並在術前討論時了解三重點，評估是否可以做「達文西開心手術」。

僧帽瓣閉鎖不全發生的原因很多，台灣高雄醫學 大學附設中和紀念醫院心臟血管外科主任蔡峯鈞表示，最常見的原因是腱索斷裂或脫垂，治療的首選是開心手術修補瓣膜而不是置換人工瓣膜，尤其在心臟功能還沒變差或擴大前，及時手術可讓病人恢復到像正常人生活。

不過，蔡峯鈞指出，傳統開心手術有正中胸口25公分的傷口，對症狀還不明顯的患者，尤其是年輕女性，雖然手術風險不高也常會因此猶豫手術，而錯失治療的黃金時機。

達文西恢復快傷口小

像48歲陳先生，10幾年前診斷出罹患心臟疾病，常有心悸問題；58歲的吳女士，主訴常常會聽到自己的心跳聲。近幾年來，兩位的心臟負荷越趨嚴重，但又怕留下長長的傷口，加上上班工作無法請假太久，想開刀治療卻又怯步。

不過，陳先生、吳女士在高雄醫學大學附設中和紀念醫院心臟血管內科看診，經醫師評估、討論後，認為有這樣疑慮的患者治療手術首選為「達文西開心手術」，因為它恢復時間快、傷口小。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院提到，開完達文西開心手術後，陳先生沒有心悸問題，吳女士表示「心臟安靜的要命」，對於未來有更多規畫要完成，兩位也更「開心」。

達文西機器手臂輔助之僧帽瓣修補手術，病人可在手術當天拔管，隔天轉出加護病房，術後五到六天就可以順利出院。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院也提醒，若被診斷有僧帽瓣疾病，同時建議進行開心手術治療時，民眾與外科醫師做術前討論時應該要了解：

1.瓣膜病變的原因與部位

2.醫師預計採取的手術方式

3.是否可以接受達文西機器手臂手術

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