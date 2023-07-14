失智非正常老化 醫：可補充綜合維他命預防

醫師提醒，失智症並非正常老化，而是不可逆的腦部退化疾病；圖為示意圖。（Getty Images）

年紀越大失智 症盛行率越高，美國一項研究顯示，補充綜合維他命有助認知、記憶力、行為執行能力等。醫師指出，腦部結構複雜，需要多種不同營養素，若要預防失智，應以綜合維他命為優先。

研究顯示，隨年紀增加，大腦認知功能在40至50歲開始有退化現象，且能改善認知障礙的藥物治療有限，加上容易忽視病徵，導致難以減緩惡化速度。醫師也提醒，常有三大迷思錯失延緩，包括覺得自身離失智還很久、以為失智是老化、只補充單方營養素。

台灣林口長庚家庭醫學 部主治醫師林彥安說，從40歲開始就可能浮現失智徵兆，若未及早發現，等到發現認知功能受損時，嚴重、惡化速度恐加劇。要減緩認知衰退，民眾要好好保養大腦認知，包括完整營養攝取、多社交、多運動。

根據最新研究，營養是保護認知退化的因素之一，因失智症初期症狀可能影響情緒，甚至降低社交意願，若營養充足、有好體力，將有良好精神從事社交。

許多研究發現，補充銀杏、魚油、B群、DHA有助腦部健康，林彥安說，腦部結構複雜，需要多種不同營養素，若要預防失智，應該多方攝取。美國一項研究顯示，補充綜合維他命有助認知、記憶力、行為執行能力等，建議應攝取完整涵蓋多種關鍵營養素的綜合維他命，緩解認知衰退。