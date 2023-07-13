50歲女爬樓梯好喘 肺動脈栓塞險死

吳姓婦人（右）因雙側肺動脈栓塞，經醫師徐中和（左）緊急以超音波震碎血栓導管取栓後，恢復良好。（圖：中國附醫提供）

50歲吳小姐重視養生，平日保持運動跑步健身 ，因爬樓梯忽然上氣不接下氣，經急診查出是雙側肺動脈栓塞，若採傳統靜脈注射溶栓藥，有高出血風險，開胸取栓死亡率也極高，改採新一代超音波震碎血栓導管治療，術後第六天順利出院，恢復至今良好。

台灣台中中國醫藥大學附設醫院心臟血管系周邊血管科主任徐中和說，急性肺栓塞指血塊堵塞住肺動脈，血液很難從心臟順利的打入肺臟，會造成全身血壓 下降，缺氧，但不容易在第一時間診斷出來，嚴重急性肺栓塞若併發循環系統休克，死亡率逾50％，需快速投入精準診斷和正確治療。

吳小姐表示，她生活作息正常，相當注重養生，過去無三高 病史，平日靠運動跑步健身，但有一次在爬樓梯過程中，忽然呼吸出現嚴重短促，上氣不接下氣，經同事提醒，到門診尋求醫療諮詢，都未能找到原因，再轉到急診，經胸部電腦斷層，發現其雙側的肺動脈栓塞，轉介到徐中和緊急手術取栓。

吳姓婦人（右）因雙側肺動脈栓塞，經醫師徐中和（中）緊急以超音波震碎血栓導管取栓後，恢復良好。（圖：中國附醫提供）

徐中和說，吳女有大片肺栓塞需打通，經與吳女討論後，改採超音波震碎血栓導管治療，也就是局部麻醉，將導管置放在肺動脈，以超音波的能量配合溶栓藥物來震碎血栓。

徐中和指出，吳女血栓清除率達九成以上，輔以血栓溶解劑治療，不僅減少出血風險，施打的溶栓藥物劑量約傳統治療的五分之一，腦出血的風險極低，是相對安全的治療。吳女術後第六天順利出院，門診固定追蹤，恢復至今良好。

徐中和說明，治療肺栓塞，傳統是藥物治療與開刀手術，新一代治療以微創導管抽吸血栓，病人局部麻醉，以導管吸出體積較大的血塊，血栓清除率都在八到九成以上，施打溶栓藥物劑量約傳統治療五分之一，手術傷口僅0.2公分到0.3公分，有助於大幅改善病人預後、降低併發症，也縮短住院天數。