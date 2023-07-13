我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州推「酷熱準備」護社區 避暑中心可即時查詢

珍妮佛勞倫斯等明星拒和解 好萊塢大罷工將上演？

30多歲男工程師手麻腳無力 頸椎狹窄病變

邱瑞杰
台灣衛生福利部基隆醫院神經醫學中心主任、神經外科醫師唐寄皋說明宋男手術治療過程。（記者邱瑞杰／攝影）
台灣衛生福利部基隆醫院神經醫學中心主任、神經外科醫師唐寄皋說明宋男手術治療過程。（記者邱瑞杰／攝影）

30多歲的宋姓工程師發現手會麻、左腳無力，原以為是過度使用電腦、手機後遺症，不以為意，幾個月後確診症狀加重，就醫檢查發現竟是頸椎狹窄脊髓病變，接受頸椎減壓手術及重建，順利出院。醫師說，宋男是臨床上頸椎狹窄嚴重病例，若再延誤就醫，傷害加大，可能終身癱瘓。

宋姓男子分享求診心得，表示一開始覺得手麻，有時像輕微觸電，以為是腕隧道症候群，過段時間或推拿一下就會解除，不以為意。後來握筆都有困難，還是不理它。過了幾個月，右手幾乎張不開，還是繼續拖。直到發現右腳無力，要用左腳拖行，警覺不對勁，猜想是不是中風了，才到台灣衛福部基隆醫院神經內科看診。

神經內科醫師黃旭東問診後安排核磁共振檢查，發現椎間盤突出壓迫到頸椎，出現病變及水腫症狀，先注射類固醇消腫，再會診神經外科。

擔任神經醫學中心主任的神經外科醫師唐寄皋，安排宋男做電腦斷層、骨密度及頸椎動態X光檢查，確認頸椎五、六節明顯狹窄，脊髓神經已被往下壓導致腫脹，造成宋男手麻、腳無力等症狀。

延誤就醫 可能癱瘓

副院長陳韋達是神經內科醫師，他說，行醫22年，宋男是罕見脊髓病變個案，如果延誤就醫或醫前不小心跌倒，可能導致全身癱瘓，呼吸肌肉也可能受影響，甚至致命。

唐寄皋為宋男施行顯微椎間盤切除與內固定手術，術後第二天即能下床行走，第四天開始復健，第十天出院。宋男求診前體重破百公斤，出院半年來在神經內外科回診，持續追蹤體重控制及神經功能，慢慢回復正常生活。

黃旭東表示，民眾如果出現手腳麻痛，或是力氣變差一點，或是近幾個月手腳肌肉有不對稱性的微縮，或者肌肉會跳，或者做某些動作手卡卡的，感覺笨拙，這些都是慢性症狀，就可以就醫檢查。

肌肉 中風 醫學

上一則

高低肩、頸椎側彎竟跟牙齒有關？3點評估是否矯正牙齒

延伸閱讀

狠心夫妻涉虐兒 致小兄弟1死1腦癱

狠心夫妻涉虐兒 致小兄弟1死1腦癱
5分鐘運動 熟齡族延緩肌肉流失

5分鐘運動 熟齡族延緩肌肉流失
只因羊肉串沒煮熟 義大利男連開4槍 23歲廚癱瘓

只因羊肉串沒煮熟 義大利男連開4槍 23歲廚癱瘓
成年人也須注意肌少症前期「力弱症」 快用3項目自我檢測

成年人也須注意肌少症前期「力弱症」 快用3項目自我檢測

熱門新聞

李玟。 圖／截自「我是歌手」微博

李玟憂鬱症辭世 醫：提早就醫別中斷治療避憾事

2023-07-05 14:57
由於細菌容易在潮濕環境生存，夏天因容易出汗，加上水上活動增加，臨床觀察，女性私密處感染的比例也會提升。示意圖。（Getty Images）

洗澡後能用「吹風機吹乾私密處」嗎？ 專家解答：可用這方法

2023-07-08 05:27
（圖：健康醫療網提供）

骨質疏鬆 醫提治療4解方「這項」最關鍵

2023-07-12 01:45
(取材自健康醫療網)

心理生病了…情緒出現6狀況 可能是憂鬱症徵兆

2023-07-10 01:25
圖片來源 ／健康醫療網

李玟憂鬱症辭世 醫籲「5字急救指南」守住生命

2023-07-07 00:30
圖片來源 ／健康醫療網

「芒果有毒，孕婦要少吃？」 營養師解真相

2023-07-08 01:00

超人氣

更多 >
台灣合歡山「怪樹」綠得過火 他好奇追真相 結果幻滅了

台灣合歡山「怪樹」綠得過火 他好奇追真相 結果幻滅了
約會網站陷「殺豬盤」 科技女主管痛失45萬元

約會網站陷「殺豬盤」 科技女主管痛失45萬元
台主播張雅琴愛女低調進電視台 清麗主播扮相曝光了

台主播張雅琴愛女低調進電視台 清麗主播扮相曝光了
專家傳授五招 助你機上睡好覺

專家傳授五招 助你機上睡好覺
世說新聞╱台積太太拚生娃 月誕20美寶 組百人孕媽群

世說新聞╱台積太太拚生娃 月誕20美寶 組百人孕媽群