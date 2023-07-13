30多歲男工程師手麻腳無力 頸椎狹窄病變

台灣衛生福利部基隆醫院神經醫學中心主任、神經外科醫師唐寄皋說明宋男手術治療過程。（記者邱瑞杰／攝影）

30多歲的宋姓工程師發現手會麻、左腳無力，原以為是過度使用電腦、手機後遺症，不以為意，幾個月後確診症狀加重，就醫檢查發現竟是頸椎狹窄脊髓病變，接受頸椎減壓手術及重建，順利出院。醫師說，宋男是臨床上頸椎狹窄嚴重病例，若再延誤就醫，傷害加大，可能終身癱瘓。

宋姓男子分享求診心得，表示一開始覺得手麻，有時像輕微觸電，以為是腕隧道症候群，過段時間或推拿一下就會解除，不以為意。後來握筆都有困難，還是不理它。過了幾個月，右手幾乎張不開，還是繼續拖。直到發現右腳無力，要用左腳拖行，警覺不對勁，猜想是不是中風 了，才到台灣衛福部基隆醫院神經內科看診。

神經內科醫師黃旭東問診後安排核磁共振檢查，發現椎間盤突出壓迫到頸椎，出現病變及水腫症狀，先注射類固醇消腫，再會診神經外科。

擔任神經醫學 中心主任的神經外科醫師唐寄皋，安排宋男做電腦斷層、骨密度及頸椎動態X光檢查，確認頸椎五、六節明顯狹窄，脊髓神經已被往下壓導致腫脹，造成宋男手麻、腳無力等症狀。

延誤就醫 可能癱瘓

副院長陳韋達是神經內科醫師，他說，行醫22年，宋男是罕見脊髓病變個案，如果延誤就醫或醫前不小心跌倒，可能導致全身癱瘓，呼吸肌肉 也可能受影響，甚至致命。

唐寄皋為宋男施行顯微椎間盤切除與內固定手術，術後第二天即能下床行走，第四天開始復健，第十天出院。宋男求診前體重破百公斤，出院半年來在神經內外科回診，持續追蹤體重控制及神經功能，慢慢回復正常生活。

黃旭東表示，民眾如果出現手腳麻痛，或是力氣變差一點，或是近幾個月手腳肌肉有不對稱性的微縮，或者肌肉會跳，或者做某些動作手卡卡的，感覺笨拙，這些都是慢性症狀，就可以就醫檢查。