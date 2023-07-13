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95歲婦心律不整常暈倒 植入無導線心律調節器恢復良好

胡蓬生
羅健賢醫師表示無導線心律調節器（紅圈處）由鼠蹊部打針進入，沒有傷口照護問題。（圖：大千綜合醫院提供）
羅健賢醫師表示無導線心律調節器（紅圈處）由鼠蹊部打針進入，沒有傷口照護問題。（圖：大千綜合醫院提供）

95歲陳姓老婦有病竇症候群，因此有心跳忽快忽慢、陣發性心律不整、正常心跳中突然停跳數秒的問題，過去都以藥物控制，但近來常出現暈眩、暈倒狀況，發生頻率越來越高。苗栗市大千綜合醫院表示，經與醫師討論，老人家接受裝置無導線心律調節器，術後血壓、體力及活動狀況都恢復良好，後續追蹤未再發生暈倒情形。

台灣苗栗縣大千綜合醫院心臟內科醫師羅健賢表示，病竇症候群常見於高齡長者，大多是因老化導致竇房結的機能異常，因此出現心律不整、心跳緩慢的症狀，造成腦部血流不足，引發頭暈、昏厥、甚至休克，更嚴重可能發生缺血性的急性腦中風；當藥物控制不良時，建議要植入心律調節器，幫助心跳恢復正常。

他指出，現行心律調節器分為有導線及無導線兩種，都是在局部麻醉下植入，差異在於有導線的心律調節器在胸前會有三至四公分傷口，約一周可癒合，無導線心律調節器是由鼠蹊部打針進入，因此沒有傷口照護問題；老婦的個案因考量她身體狀況，在傷口照顧會有困難，因此討論後選擇無導線的心律調節器。

羅健賢提醒，心律調節器的選擇需要醫師評估病人的狀況才能決定，因此建議民眾如果出現心律不整症狀，例如心悸、胸悶、暈眩和暈倒等，一定要盡快就醫，與醫師共同討論適合的治療方式，才能確保心臟健康。

中風 血壓

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