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洪曉蕾疑因扁桃腺發炎插管急救 醫曝「這情況」恐致命

健康醫療網／記者吳儀文報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

扁桃腺發炎是許多民眾都曾有過的經驗，通常經過醫師診斷，依照醫囑按時服藥後症狀就可以獲得緩解。不過，台灣名模洪曉蕾卻傳出在西班牙旅遊時，疑似突然因為扁桃腺發炎嚴重，必須插管的消息。耳鼻喉科診所醫師張益豪表示，如果是扁桃腺旁化膿症或深層頸部感染，確實是有可能需要插管。

根據《鏡週刊》報導指出，台灣47歲的名模洪曉蕾在西班牙緊急插管，四處尋求協助，醫院急診處醫師表示，洪曉蕾因扁桃腺發炎嚴重，必須插管提供氧氣並舒眠以避免疼痛不適，可能需要2到7天才能恢復，目前病情尚穩定，仍須靠呼吸器維持呼吸。

報導也指出，醫生建議先讓洪曉蕾休息一天，再看後續病情發展評估處置。此外，前夫王世鈞（改名王世騰）接獲消息後，也立刻從台灣飛去西班牙，已於3日下午抵達馬德里，照料兒子和前妻。

扁桃腺「這情況」有致命可能 勿輕忽喉嚨痛等症狀

扁桃腺位於喉嚨後端，是人體免疫防禦系統中的其中一部份，由於腺體常有不規則凹陷，容易成為病毒、細菌等的溫床，會造成發炎反應並產生喉嚨痛、吞嚥困難、聲音沙啞、發燒等症狀。

一般扁桃腺發炎透過藥物治療就可獲得改善，不過為什麼名模洪曉蕾卻因為扁桃腺發炎而需要插管治療呢？張益豪醫師提到，單純扁桃腺發炎需要插管的比例其實很少見，不過如果是「扁桃腺旁化膿症」或「深層頸部感染」造成整個呼吸道腫脹、阻塞呼吸道時，確實是有可能需要插管。

張益豪醫師表示，有部分文獻指出，如果是深層頸部感染，可能有1/2的人會有死亡的狀況出現，所以確實是蠻嚴重的。因此，民眾若有喉嚨痛、吞嚥困難等相關症狀千萬別輕忽，應及早就醫，在經過醫師評估診斷後進行治療。

【延伸閱讀】

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58454


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