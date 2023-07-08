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頭痛、鼻塞以為感冒 檢查竟是「惡性鼻腔腫瘤」

健康醫療網／記者王冠廷報導
圖片來源 ／健康醫療網
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一位被診斷為二期鼻腔淋巴瘤的病人，透過高精準影像導航螺旋刀放射治療合併化學治療，成功消除鼻腔腫瘤和頸部淋巴結的病灶，且其預後良好。該合併治療方法已在台灣放射腫瘤學會官方期刊上發表，並於台灣癌症聯合學術年會上獲得佳作獎項肯定。

常出現頭痛、鼻塞感冒症狀

台灣亞東醫院放射腫瘤科醫師徐晨雄表示，鼻腔淋巴瘤是一種罕見的惡性腫瘤，台灣每年新診斷案例約有50例。鼻腔淋巴瘤常出現頭痛或鼻塞等感冒症狀，部分病患可能無症狀，直到就醫時才發現有腫瘤，因此民眾經常輕忽。

放療與化療合併治療

鼻腔自然殺手「T細胞淋巴瘤」，通常起源於鼻腔黏膜或鼻咽部淋巴環，並可能擴展到周圍的淋巴結。傳統常見治療為單獨採用化學治療或放射療法，徐晨雄進一步分享，亞東醫院已透過放療與化療的合併治療，成功治療至少5位鼻腔淋巴瘤案例，這些病例均接受符合健保條件的正規治療。在2年的追蹤期內，疾病的控制率和存活率均達到100%，其中有3位病人已追蹤超過5年。

仍須注意慢性後遺症

醫師最後提醒，儘管病人的病灶已經全部消除，仍須注意慢性後遺症如頸部肌肉僵硬、頸動脈狹窄的風險，建議繼續每年定期追蹤，以確保疾病的監控和管理。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58399


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腫瘤 李玟 癌症

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