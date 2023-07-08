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68歲婦血管阻塞 洗腎臉腫像豬頭

記者趙容萱／綜合報導
醫師黃俊晟說明，張女就醫時，在上腔大靜脈發現狹窄處(左圖紅圈)，經治療後(右圖)血管恢復暢通。(圖：亞大醫院提供)
醫師黃俊晟說明，張女就醫時，在上腔大靜脈發現狹窄處(左圖紅圈)，經治療後(右圖)血管恢復暢通。(圖：亞大醫院提供)

68歲張姓婦人因長期洗腎，不但左手臂嚴重水腫，臉部逐漸「發福」，她照鏡自慚「腫得像豬頭」，不願意出門，經就醫查出是上腔大靜脈阻塞，所幸接受氣球擴張術安放支架後，順利打通血管，總算讓她順利「消腫」，找回昔日笑臉。

台灣亞洲大學附屬醫院心臟外科主治醫師黃俊晟說明，「水腫」是指身體組織因液體滯留而產生，提醒民眾若發現單側上半身以及手臂的水腫，往往就是上腔靜脈症候群的前兆，建議立即就醫檢查。

黃俊晟說明，女患者轉介就診時，反映近期洗腎頻率從一周三次增加到五次，且洗腎後仍易疲倦。經理學檢查，明顯發現她左手臂水腫程度約為右手臂的1.5倍，臉部更是「泡泡的」，明顯感受患者心情低落，旋即安排超音波及血管攝影檢查，果然在上腔大靜脈處發現狹窄處，阻塞程度已經超過70%，情形十分嚴重。

女患者經溝通後，接受手術治療，醫療團隊為求謹慎，以血管內超音波導管先將精細的超音波探頭放置在導管的前端，精準判讀血管狹窄段的長度及血管截面積，並順利以氣球擴張術安放支架，成功打通血管，術後當天即出院返家。

黃俊晟表示，上腔靜脈主要負責將頭部、頸部、上肢和軀幹的血液輸送回心臟，一旦血液回流受阻，靜脈血無法順利回流到心臟，會出現呼吸困難、頭痛、胸痛、臉頸部及上胸部水腫等症狀，嚴重者還會有意識不清、癲癇甚至死亡。

黃俊晟提醒，部分洗腎病友曾因裝置人工血管或洗腎廔管，引起單側上半身以及手臂的水腫和表淺靜脈擴張，往往就是上腔靜脈症候群的前兆，建議立即就醫檢查，以免釀成大禍恐怕更難復原。

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