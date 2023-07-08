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血便不一定是大腸癌 看顏色分辨警訊

記者鄒尚謙／台北報導
醫師提醒，大便出血，有時只是大腸血管異常增生。(記者鄒尚謙／攝影)
醫師提醒，大便出血，有時只是大腸血管異常增生。(記者鄒尚謙／攝影)

糞便是觀察身體健康的一項指標，但並非血便就是罹患大腸癌。醫師表示，大便有血，很多人害怕是不是得了大腸癌，其實可能是大腸血管異常增生惹禍，若對血便有疑慮，建議及早接受大腸鏡檢查，及早發現治療。

60多歲許小姐，有高血壓糖尿病病史，因慢性腎病定期洗腎多年。最近一個月出現「間歇性血便」，大便顏色有如葡萄酒的深紅色，就醫接受大腸鏡檢查發現，下行結腸有一個持續流血的出血點，抽血檢驗血紅素正常值應為12-13g/dL，但許小姐僅剩7g/dL，經大腸鏡止血夾止血，血便情形改善。

台北書田診所胃腸肝膽科主治醫師康本初指出，大便顏色不同出血位置也不同，若出血點在上消化道時，血便顏色會偏向黑色；下消化道或肛門出血時，血便會以紅色呈現。飲食也會影響糞便顏色，像吃了甜菜、紅肉火龍果等，可能會出現紅色大便；有些藥物或是含動物血的食物，大便會呈現偏黑色；痔瘡造成的血便，通常是鮮紅色。

「血便是常見症狀，但要盡快就醫檢查。」康本初表示，很多民眾出現血便時，立刻聯想到大腸癌，又不敢來檢查，導致病況惡化，但不管肉眼看見或檢驗發現，都代表著「消化道或肛門有出血情形」，大多數的血便是由大腸、直腸、肛門的疾病所致，大腸問題也需要大腸鏡檢查才能發現。

康本初指出，許小姐的血便主要是「血管異常增生」，與年紀增長有關，黏膜下的小血管擴張扭曲，形成微小的動靜脈吻合，若有慢性腎病會讓血管異常增生提早二至三年發生。

若出血的原因是大腸的血管異常增生，康本初表示，最快的治療方式便是「內視鏡止血」，包括氬氣電漿凝固術、止血夾、止血針等，若內視鏡治療不成功，後續則採行血管攝影栓塞、手術止血。

高血壓 糖尿病

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