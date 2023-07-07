60歲男喘吁吁以為長新冠 就醫發現是致命「菜瓜布肺」
一名60歲男性，長年吸菸且又在粉塵多的環境中生活及工作，確診新冠肺炎後，常常感到疲累、呼吸急促，懷疑自己是罹患長新冠而就醫檢查，醫師觀察到他的肺功能下降僅剩50%，越看越不像是新冠後遺症，進一步聽診後背下肺葉，出現如撕開魔鬼氈似的連續性爆裂音，再經高解析度電腦斷層掃描確認是罹患了存活率比癌症還低的特發性肺纖維化，也就是俗稱的「菜瓜布肺」。
錯把「咳、喘、累」當新冠後遺症 小心罹患菜瓜布肺
在長新冠的外表下，其實可能隱藏著更致命的疾病！台北慈濟醫院胸腔內科主治醫師黃俊耀指出，菜瓜布肺和新冠肺炎所引起的肺纖維化並不相同，臨床上不到5%的新冠肺炎確診者會引發肺纖維化，但症狀約6-9個月就會消失，而菜瓜布肺與病毒、結核菌等感染及發炎反應後所引起的肺纖維化不同，罹患菜瓜布肺的病友，肺部的肺泡會漸漸形成結締組織，使得肺臟逐漸失去彈性、越來越硬，並形成一個一個空洞，進而影響氣體交換的功能，導致呼吸困難甚至衰竭。
雖然菜瓜布肺的成因不明，但50歲以上男性、有吸菸史、肺纖維化家族病史、長期胃食道逆流或是曾暴露於高粉塵環境中的工作者，例如美容美髮、農業、畜牧、石化工業、警消人員、木材森林業、建築工程業、採礦業等都是罹患菜瓜布肺的高危險族群，黃俊耀醫師提醒，若有「咳、喘、累」三大症狀且持續八週以上，就應當心是菜瓜布肺的警訊，建議儘速至胸腔內科就醫。
菜瓜布肺比癌症更致命 存活期不到一年
菜瓜布肺一般診斷以胸部X光、肺功能檢查以及聽診後背下肺葉，判斷罹患菜瓜布肺的可能性；若懷疑是特發性肺纖維化，會再進行高解析度電腦斷層掃描，以判斷病灶位置在下肺葉的哪個部位，有無造成支氣管擴張、蜂巢狀肺破壞等，並依嚴重程度給藥。菜瓜布肺病友確診後整體存活期僅0.9年，且只要急性發作一次，肺部功能將迅速惡化折損3-4成，並危及生命，黃俊耀醫師說，約有半數病友會在3-4個月內死亡，如果沒有接受治療，死亡率甚至比一般常見的癌症還高。尤其冬天更要特別注意，當出現高燒、走路走不動、呼吸喘等類似肺炎的狀況，需提高警覺儘快就醫，把握黃金治療時間。
致命菜瓜布肺比照癌症規格治療 多團隊合作照護助維持肺功能
所幸，隨著醫療技術的進步，目前已有健保給付抗肺纖維化藥物，有助於延緩約五成肺功能的惡化，減少約七成急性惡化的風險，並能改善病患症狀、延長存活期。黃俊耀醫師特別提醒，菜瓜布肺是不可逆的，因此提醒民眾切誤輕忽日常症狀拖延就醫，能及早發現、及早接受專業診治，把握黃金治療期，絕對是非常關鍵的一環。在診斷及治療的概念上，目前菜瓜布肺在病友用藥後狀況能獲得改善，再透過營養師、社工、呼吸治療師、個管師等多團隊合作照護，接力協助病患加強肺部復健、呼吸治療，幫助病患維持肺功能，並且戒除不良習慣，就有機會延長壽命，維持生活品質。
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資料來源：健康醫療網
https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58418
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