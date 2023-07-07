60歲男喘吁吁以為長新冠 就醫發現是致命「菜瓜布肺」

圖片來源 ／健康醫療網

一名60歲男性，長年吸菸且又在粉塵多的環境中生活及工作，確診新冠肺炎 後，常常感到疲累、呼吸急促，懷疑自己是罹患長新冠而就醫檢查，醫師觀察到他的肺功能下降僅剩50%，越看越不像是新冠後遺症，進一步聽診後背下肺葉，出現如撕開魔鬼氈似的連續性爆裂音，再經高解析度電腦斷層掃描確認是罹患了存活率比癌症 還低的特發性肺纖維化，也就是俗稱的「菜瓜布肺」。

錯把「咳、喘、累」當新冠後遺症 小心罹患菜瓜布肺

在長新冠的外表下，其實可能隱藏著更致命的疾病！台北慈濟醫院胸腔內科主治醫師黃俊耀指出，菜瓜布肺和新冠肺炎所引起的肺纖維化並不相同，臨床上不到5%的新冠肺炎確診者會引發肺纖維化，但症狀約6-9個月就會消失，而菜瓜布肺與病毒、結核菌等感染及發炎反應後所引起的肺纖維化不同，罹患菜瓜布肺的病友，肺部的肺泡會漸漸形成結締組織，使得肺臟逐漸失去彈性、越來越硬，並形成一個一個空洞，進而影響氣體交換的功能，導致呼吸困難甚至衰竭。

雖然菜瓜布肺的成因不明，但50歲以上男性、有吸菸史、肺纖維化家族病史、長期胃食道逆流或是曾暴露於高粉塵環境中的工作者，例如美容美髮、農業、畜牧、石化工業、警消人員、木材森林業、建築工程業、採礦業等都是罹患菜瓜布肺的高危險族群，黃俊耀醫師提醒，若有「咳、喘、累」三大症狀且持續八週以上，就應當心是菜瓜布肺的警訊，建議儘速至胸腔內科就醫。

菜瓜布肺比癌症更致命 存活期不到一年

菜瓜布肺一般診斷以胸部X光、肺功能檢查以及聽診後背下肺葉，判斷罹患菜瓜布肺的可能性；若懷疑是特發性肺纖維化，會再進行高解析度電腦斷層掃描，以判斷病灶位置在下肺葉的哪個部位，有無造成支氣管擴張、蜂巢狀肺破壞等，並依嚴重程度給藥。菜瓜布肺病友確診後整體存活期僅0.9年，且只要急性發作一次，肺部功能將迅速惡化折損3-4成，並危及生命，黃俊耀醫師說，約有半數病友會在3-4個月內死亡，如果沒有接受治療，死亡率甚至比一般常見的癌症還高。尤其冬天更要特別注意，當出現高燒、走路走不動、呼吸喘等類似肺炎的狀況，需提高警覺儘快就醫，把握黃金治療時間。

致命菜瓜布肺比照癌症規格治療 多團隊合作照護助維持肺功能

所幸，隨著醫療技術的進步，目前已有健保 給付抗肺纖維化藥物，有助於延緩約五成肺功能的惡化，減少約七成急性惡化的風險，並能改善病患症狀、延長存活期。黃俊耀醫師特別提醒，菜瓜布肺是不可逆的，因此提醒民眾切誤輕忽日常症狀拖延就醫，能及早發現、及早接受專業診治，把握黃金治療期，絕對是非常關鍵的一環。在診斷及治療的概念上，目前菜瓜布肺在病友用藥後狀況能獲得改善，再透過營養師、社工、呼吸治療師、個管師等多團隊合作照護，接力協助病患加強肺部復健、呼吸治療，幫助病患維持肺功能，並且戒除不良習慣，就有機會延長壽命，維持生活品質。

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