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李玟憂鬱症辭世 醫籲「5字急救指南」守住生命

健康醫療網／記者鄭宜芬報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

知名華語女歌手李玟（COCO）因罹患憂鬱症輕生，5日與世長辭，享年48歲，消息震撼外界。臺安醫院心身醫學科暨精神科醫師陳長聖在臉書發文表示，面對名人往生的新聞，好多人都歷經震撼、難過、不捨的心情，鼓勵有憂鬱情緒的朋友好好照顧自己，用「安靜能繫望」5個心理急救指南守住生命。

李玟二姐李思林5日晚間於臉書發文證實，「我們懷着極度哀傷的心情，告訴大家一個悲痛的消息：CoCo於數年前不幸患上了抑鬱症，經過長時間與病魔抗爭，可惜近日病情急轉直下，於7月2日在家中輕生，送院後一直昏迷，經醫院團隊努力搶救及治療，最終於7月5日返魂乏術，與世長辭。」許多歌迷留言表達悲痛不捨。多

項國際記錄 李玟成就非凡

李玟不僅是首位登上奧斯卡金像獎頒獎典禮獻唱的華語歌手，也是首位進軍美國歌壇並於全球發行英語唱片、首位獲邀於美國洛杉磯華特迪士尼音樂廳舉辦個人演唱會、以及首位在NBA籃球賽中場演唱美國國歌的華語歌手。她演唱的《A Love Before Time》曾入圍第73屆奧斯卡最佳原創歌曲獎，並憑此曲的中文版《月光愛人》榮獲第20屆香港電影金像獎最佳原創電影歌曲，另一首代表作《DiDaDi》榮獲Billboard國際最佳華語音樂錄影帶。

與李玟合作過的國際名導李安聽聞噩耗相當震驚，「印象中她是那麼一位開朗可愛的人，回憶跟她錄製《臥虎藏龍》中英文片尾歌時，一切是那麼令人愉悅，臨上奧斯卡頒獎典禮前，她說『我是第一個上奧斯卡唱歌的亞洲人，一定要拚命的唱！』懷念她。」

身心科醫分享 心理急救指南

罹患憂鬱症的名人不少，包括演員安潔莉娜裘莉、歌手碧昂絲、小說家JK羅琳、知名Youtuber阿滴等，雖然看似陽光、帶給觀眾歡樂，但本人卻卻深陷憂鬱症之苦。

陳長聖醫師在臉書對有憂鬱情緒的朋友們喊話：「我們都請好好照顧自己，外面風雨飄蕩，讓我們用智慧的方式守住自己的心。」他提出「安靜能繫望」5字口訣，以此心理急救指南守住生命，也適用於過多暴露在壞消息下的情境。

安：

檢視自己的環境、是否夠安全？是否有危險物品？危險人物？請遠離危險環境， 關掉壞消息過載的媒體，為自己找到能夠保障自己身心安全的環境。

靜：

腹式呼吸、靜坐靜心、冥想正念。在情緒跌宕時，尤其要如此：喊暫停後，跟著自己的呼吸、心跳同在，找方法讓自己慢慢靜下來

能：

做一些自己能做的事。情緒低落時，覺得自己好沒用，是大腦正常反應。做一些簡單的事，比如說為自己準備早餐來吃、拉開窗簾讓天光照在自己身上、按時遵照醫囑服用藥物⋯⋯當我們做了為自己增加滋養的事情，給自己按一個讚，提高自我有能感。

繫：

找朋友、親人聊聊！找那些能夠正面支持的，分享彼此的近況、互相鼓勵支持。如果當時真的找不到人，請不吝撥打諮詢專線，有社會陪伴支持你。

望：

穩定治療、就診時提出任何疑惑、利用心理諮商/治療資源、拓展生命周遭的不同滋養資源。風風雨雨，高山幽谷，我們都將走過。

他最後附上李玟的《過完冬季》歌詞致意，「過完這個冬季，寫信告訴你，台北也好天氣。」

【延伸閱讀】

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58455

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