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七旬婦纖維肌痛症30多年 做這治療有效不再跟疼痛做朋友

記者簡慧珍／彰化即時報導
郭婦接受高壓氧治療約兩個月改善病情。（記者簡慧珍／攝影）
郭婦接受高壓氧治療約兩個月改善病情。（記者簡慧珍／攝影）

70歲郭姓婦人全身疼痛30多年，看遍各科名醫被診斷為纖維肌痛症，服藥都沒明顯改善，被告知要有「與疼痛共存」的心理準備。約兩個月前郭婦接受高壓氧治療，疼痛大幅減輕到幾乎不痛，也因此容易入眠，現在睡得好、心情好，病情相當樂觀。

郭婦告訴醫護人員，約30年前她工作很忙加上照顧婆婆，身心俱疲，曾想過身體疼痛是工作太累或照顧婆婆時拉傷，應該幾天就會好轉，沒想到竟是30年噩夢的開端，疼痛範圍擴大，從頸部到下肢無一倖免。

郭婦看過免疫風濕科、骨科、復健科等科別，服藥只能緩解症狀，無法根治，後來到醫學中心疼痛科看診，醫師從各種數值及評估診斷為纖維肌痛症，建議她這輩子「跟疼痛做朋友」，只能嚴重時服藥緩解，令她相當沮喪。

後來郭婦失眠，被診斷為纖維肌痛症的合併症狀，她除了服藥緩解，也聽從醫師建議穿寬鬆衣服避免碰觸肌肉而更痛，並養成游泳習慣緩解疼痛，但所做的治標不治本，她不放棄求醫，經人介紹到衛福部彰化醫院找高壓氧中心主任的骨科醫師陳柏辰看診，經過檢查，建議嘗試高壓氧治療，3次疼痛感大幅消退，10次後疼痛感微乎其微。

陳柏辰表示，纖維肌痛症（Fibromyalgia）是全身肌肉慢性疼痛的疾病，全身各處疼痛之外，常會合併睡眠障礙、焦慮、偏頭痛、倦怠感等症狀，中年女性罹患比例較高，原因不明，有研究指出可能與壓力有關，目前沒有單一有效的治療法，近來國內外很多文獻提出高壓氧可以改善纖維肌痛症，雖然不見得人人有效，至少是個契機，病人還可借助服藥達到緩解，平常應保持愉悅的心情、充足的睡眠、規律的運動。

骨科 肌肉 醫學

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