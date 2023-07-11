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迷走神經刺激術 可治頑固性癲癇

陳雨鑫
頑固性癲癇占所有癲癇患者的20到30％，發作時會嚴重影響生活；圖為示意圖。（Getty Images）
頑固性癲癇占所有癲癇患者的20到30％，發作時會嚴重影響生活；圖為示意圖。（Getty Images）

七歲的小玲長年飽受癲癇折磨，每天超過3次以上的突然抽搐，讓她不敢出門，家人積極帶著她接受治療，但身體對於藥物的反應極差，屬於「頑固性癲癇」，後續接受了2次，傳統的癲癇外科手術，術後仍須使用4種以上的藥物控制病情，不幸的是仍無法控制每天突然發作的抽搐，她去年於北醫附醫接受「迷走神經刺激」手術，幾乎沒有再突然發生抽搐，幾乎可以正常生活。

台灣北醫附醫兒科部小兒神經科主任蔡明蘭說，頑固性癲癇占所有癲癇患者的20到30％，頑固性癲癇是指對癲癇藥物產生抗藥性的患者，但在此所指的抗藥性，並非如抗生素產生的抗藥性，而是一開始投藥患者即對藥物反應極差，並不是一開始藥物使用有效果，但長期使用或是未按時服藥而產生的抗藥性。

蔡明蘭說，頑固性癲癇的患者，通常會先採取一般癲癇手術治療，針對導致癲癇的原因改善，如顳葉切除、杏仁海馬切除等，但仍有不少患者即使接受手術後，癲癇發作的次數仍嚴重影響生活，迷走神經刺激術則是最後一線治療。

蔡明蘭說，小玲就是一般癲癇手術後，癲癇仍不斷復發的案例。從原本可能走路過程中抽搐路倒，術後則變成，小動作抽搐，如臉歪、腹部時常抽搐疼痛，走路不穩等。去年接受迷走神經刺激術後，現在恢復狀況良好。

迷走神經刺激術是將電極纏繞在迷走神經上，當癲癇患者不正常發電時，可以延緩傳遞速度，避免患者突然抽搐。迷走神經刺激術不需要在腦部開刀，僅需要在皮下植入電極與電池，手術時間約1到2小時即可完成，適應對象是4歲以上的患者。

蔡明蘭說，術後唯一的副作用為當電極刺激迷走神經時，聲帶會感到緊緊的，植入的電池，若患者屬於「高放電量」的患者，電池使用年限約8到10年，一般放電量的患者則可以使用10到12年。電池使用期滿則需要再次手術重新安裝電池。

蔡明蘭說，不少癲癇患者會認為使用藥物後，副作用太強，又或是用藥後仍會一直發作，也可能像是小玲一樣，一般外科手術後治療效果有限，而放棄持續治療，但隨著醫療進步，愈來愈多方式可以控制癲癇，與病共存。

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