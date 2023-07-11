我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

是拉差辣醬供不應求飆高價 亞馬遜平台2瓶160元

想吃的餐點沒了…聯合航空商務艙旅客「大鬧機艙」被迫改降

熱傷害危生命 中暑最嚴重

NOW健康
疑似熱傷害的患者，要即時補充水分。（Getty Images）
疑似熱傷害的患者，要即時補充水分。（Getty Images）

高溫潮濕，小心熱浪傷人，常見熱傷害為熱痙攣、熱昏厥、熱衰竭和中暑，其中以中暑最為嚴重，提醒如果出現身體發熱、心跳及呼吸加速、皮膚發紅且乾燥等症狀，就應提高警覺，儘速至陰涼處休息，去除衣物，用溫水擦拭或風扇冷卻體溫。

不可用退燒藥降溫

遇到熱傷害，體溫過高，可以使用退燒藥物降溫嗎？當然不可，中暑係因中樞系統的體溫調節失調所致，而感染造成細胞激素釋放及產生發炎反應所導致的發燒，兩者機轉不同。台北市藥師公會理事長藥師張文靜警告，使用退燒藥，無法降溫，還可能增加急性腎衰竭、肝臟衰竭、凝血功能等併發症

台灣國健署表示，熱傷害包含熱痙攣、熱昏厥、熱衰竭和中暑，成因、症狀如下：

熱痙攣：在高濕熱環境下長時間活動，因流汗過多或在休息時補充過多開水而非電解質溶液（運動飲料），促使體液喪失和電解質流失，體內的鈉、鉀離子濃度偏低，形成電解質不平衡的狀態，導致身體不自主骨骼肌收縮所造成的肌肉疼痛，持續1到3分鐘，容易發生於大腿、小腿與手臂。如果痙攣劇烈，甚至會影響腹壁肌肉，應盡快治療。

熱暈厥：在炎熱環境中，長時間站立，因皮膚血管擴張幫助散熱，血液會在體內重新分配，使大量血液和因久站而回流不順的血液，跑到皮膚等周邊血管和四肢，導致腦部血流暫時不足，發生暫時性暈厥。若不即時進行相關處置，可能引發更嚴重的中暑。

熱衰竭：主因為流汗過多，未適時補充水分或電解質而導致的血液循環衰竭，症狀為大量出汗、疲倦、身體全身無力、頭暈、頭痛、說話喘、血壓降低、臉色蒼白等症狀，患者核心體溫會上升，嚴重時可能會失去知覺，變成中暑。

中暑：症狀最為嚴重，因為熱衰竭時，未能及時照護，可分為2種類型：

1.傳統型中暑（classic heat stroke）：缺乏對於環境氣溫濕度改變的適應力，多發生在老人、小孩、慢性疾病患者。

2.勞動型中暑（exertional heat stroke）：發生在高溫高熱環境中工作的工作者，例如：軍人、勞工、農夫與運動員，因體溫調節中樞調節功能失常，皮膚無法散熱，呈乾燙潮紅狀態，常合併意識不清、體溫超過40°C（肛溫40°C、耳溫39.5°C、腋溫39°C），以致中樞神經異常，若為妥善處理，恐引發休克、心臟衰竭、心跳停止、多重器官衰竭、橫紋肌溶解、瀰散性血管內凝血等致命的併發症，甚至死亡，中暑患者死亡率約30%至80%。

預防熱傷害？ 牢記5點建議

如出現上述症狀，首先將患者移至陰涼通風處休息，即時補充水分和電解質，隨時注意狀態，若狀況沒有好轉，就立即送醫治療。至於如何預防熱傷害？以下提供幾點注意事項供民眾參考：

1.兒童、老人、慢性疾病者、正服藥治療者、高溫或密閉空間業從事者等高危險群，應適時補充水分與鹽分。

2.在濕熱的環境或從事過於劇烈的活動，應適時補充水分與鹽分，以及適當的休息及散熱的機會。

3.工人、軍人、以及長跑者，適時補充水分與鹽分。

4.避免穿著會妨礙熱量散出的衣物。

5.服用藥物、飲酒、肥胖的人隨時補充水分與鹽分。(本文由NOW健康提供

https://healthmedia.com.tw/)

高溫 併發症 肌肉

上一則

乳房出血飄惡臭 一檢查竟末期「三陰性乳癌」 免疫治療延緩惡化

下一則

心臟病是頭號殺手 50歲開始「護心」不嫌遲 首要講究壓力管理

延伸閱讀

百度高溫襲德州 病患塞滿急診室

百度高溫襲德州 病患塞滿急診室
暑假活動多 兒童福利局發布安全提示

暑假活動多 兒童福利局發布安全提示
8000萬人遭熱烤 南方各州1579人中暑 至少13人熱死

8000萬人遭熱烤 南方各州1579人中暑 至少13人熱死
加州、南方各州「超高溫預警」至國慶 已1579人中暑、13死

加州、南方各州「超高溫預警」至國慶 已1579人中暑、13死

熱門新聞

李玟。 圖／截自「我是歌手」微博

李玟憂鬱症辭世 醫：提早就醫別中斷治療避憾事

2023-07-05 14:57
由於細菌容易在潮濕環境生存，夏天因容易出汗，加上水上活動增加，臨床觀察，女性私密處感染的比例也會提升。示意圖。（Getty Images）

洗澡後能用「吹風機吹乾私密處」嗎？ 專家解答：可用這方法

2023-07-08 05:27
智能手表爆炸自燃，男童右手臂2度燒燙傷恐須植皮，引起家長恐慌。（記者李易昌／翻攝）

童戴智慧手表為定位、聯繫？醫：恐造成這些負面影響

2023-07-04 05:00
(取材自健康醫療網)

心理生病了…情緒出現6狀況 可能是憂鬱症徵兆

2023-07-10 01:25
圖片來源 ／健康醫療網

李玟憂鬱症辭世 醫籲「5字急救指南」守住生命

2023-07-07 00:30
兒茶素功效多，不但能幫助人體消耗熱量、降低壞膽固醇，還能預防心血管疾病。（取材自ingimage）

助燃脂減肥 兒茶素有4功效

2023-07-04 02:00

超人氣

更多 >
糖尿病患吃水果 碰到這三種要小心

糖尿病患吃水果 碰到這三種要小心
FBI：密州中餐館老闆劫殺案偵破 員工預謀下狠手

FBI：密州中餐館老闆劫殺案偵破 員工預謀下狠手
心臟病是頭號殺手 50歲以上應培養這個護心習慣

心臟病是頭號殺手 50歲以上應培養這個護心習慣
不滿柯文哲「太監說」 甄妮開罵：你連公公都不配

不滿柯文哲「太監說」 甄妮開罵：你連公公都不配
當心以後花大錢 房屋首購族最易犯三錯誤

當心以後花大錢 房屋首購族最易犯三錯誤