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駝背讓他不敢上大學 脊椎截骨助他抬頭挺胸長高9公分

記者黃寅／台中即時報導
大里仁愛醫院台灣脊椎中心主任陳盈佑（右）說，脊椎矯正拉直後身高變成172公分，足足長高了9公分。（大里仁愛醫院提供）
大里仁愛醫院台灣脊椎中心主任陳盈佑（右）說，脊椎矯正拉直後身高變成172公分，足足長高了9公分。（大里仁愛醫院提供）

1名18歲男生罹有僵直性脊椎炎，因駝背讓他有嚴重的腰酸背痛，外觀也造成他心理自卑，因此不敢上大學。後來經醫師替他進行脊椎截骨矯正手術，搭配精密的術中即時神經監測，術後終於讓他抬起頭、挺起胸膛，期待著大學生涯。

台灣大里仁愛醫院台灣脊椎中心主任陳盈佑說，僵直性脊椎炎好發於20至40歲的男性，男女比例約2至5比1。大部分患者都可以維持正常的生活，可是約有10至17%的患者會發生駝背畸形。

嚴重的駝背不只是影響外觀，甚至會讓患者無法平視前方，造成生活上極大不便，只能用手術矯正。

陳盈佑說，患者除了有70度的駝背，同時還有26度的脊椎側彎，手術困難且危險。電腦斷層檢查顯示脊椎，後側的小面關節已經沾黏，但是椎間盤沒有。手術方式是以史密斯彼得森截骨術讓僵硬的脊椎恢復鬆動，再以鋼釘做矯正手術。

手術時間約5小時，術後不需要進加護病房觀察，且隔天就可以站立活動。患者手術前身高163公分，脊椎矯正拉直後變成172公分，足足長高了9公分。

他說，因脊椎緊臨主動脈，前方有心、肺等重要臟器，若稍有不慎易造成神經損傷。即時神經監測在這樣的手術中十分重要，醫師可以馬上知道矯正過程中是否造成神經損傷並能即時調整，大幅減少發生神經功能缺損風險，有效提升手術的安全性。

患者手術後終於可以抬起頭、挺起胸膛。（大里仁愛醫院提供）
患者手術後終於可以抬起頭、挺起胸膛。（大里仁愛醫院提供）
患者因嚴重駝背，不只是影響外觀，還無法平視前方，造成生活上極大不便。（大里仁愛醫...
患者因嚴重駝背，不只是影響外觀，還無法平視前方，造成生活上極大不便。（大里仁愛醫院提供）

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