得濕疹吃綠豆薏仁清熱解毒卻越吃越癢 中醫師建議對症下藥

綠豆薏仁可以清熱解毒，但慢性濕疹患者卻可能越吃越癢，中醫師黃書澐提醒，要針對體質對症下藥才能有效治療。（麻豆新樓醫院提供）

阿偉是工地工人，經常得在酷熱天氣下工作，衣服乾了又濕、濕了又乾，皮膚也因此長濕疹，他沒空看醫生，只能先買藥膏來擦，但狀況時好時壞，濕疹部位的皮膚還變得又粗又厚，他又聽朋友說，綠豆薏仁湯可以清熱降火氣，他差點照三餐吃，沒想到不但沒改善，患部還搔癢難耐，最後阿偉到台灣麻豆新樓醫院中醫科就診，透過內服、外用藥以及針灸治療，終於擺脫濕疹困擾。

醫師黃書澐說，清熱解毒也要對症下藥，如果消化不好，綠豆薏仁湯吃多了，反而會出現脾虛、脹氣等情形，病情反而會加重。

黃書澐說，夏季期間診間總會出現許多濕疹病患，但同樣都是濕疹，卻因病患體質及症狀不同，而有相對應的治療方式，若有紅腫癢、還有淡黃色組織液滲出，屬於急性發炎期，如果同時還有舌頭紅、小便黃、口腔黏又帶苦味，就能吃綠豆薏仁來清熱解毒，以阿偉來說，濕疹已經有一年時間，表皮苔癬化粗糙脫屑，屬於慢性發炎的狀況，加上他除了濕疹困擾，脾胃功能也不佳，綠豆薏仁吃多了反而造成反效果。

黃書澐替阿偉制定階段性治療，初期先以消風散、桂枝湯等加減，使用特定比例調製的黃連紫雲膏，並搭配針灸，讓阿偉大大降低搔癢及脫屑情形，後期再服用加入白朮、茯苓等健脾的藥物，多管齊下改善體質，最後讓他擺脫困擾已久的濕疹問題。

黃君澐提醒，慢性濕疹除了吃藥、擦藥以外，還有許多照護小細節要注意，現在炎熱的天氣及汗水都容易誘發濕疹，生活環境上應盡可能保持通風，記得擦去汗水並用清水洗淨、更換乾爽衣物等，在飲食上，有滋補功效的藥材如黃耆、人參、當歸會造成搔癢情形，像是藥燉排骨、當歸羊肉爐都得忌口。