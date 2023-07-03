50歲手麻筷子拿不穩 竟是「1地方退化病變」惹禍

(取材自健康醫療網)

50歲的吳先生長期雙手微微麻痛及走路不適，接受復健及一般民俗療法後，症狀仍無改善，近來甚至演變到難以拿筷子、走路不穩易跌倒，故至醫院求診。經理學檢查及核磁共振顯示，為頸椎第五六節及第六七節椎間盤突出和神經根壓迫，透過頸椎前路椎間盤切除與椎體融合及人工椎間盤植入手術後，目前手指已恢復靈活度，不僅可以順利使用筷子，走路亦恢復正常。

「頸椎退化型脊髓病變 多半下肢先出現症狀

台灣安南醫院骨科 許峻誠副主任表示，因為椎間盤突出伴隨韌帶的肥厚，頸椎脊髓腔就會被擠壓造成狹窄，如果嚴重擠壓到頸髓，就有可能造成「頸椎退化型脊髓病變」，常分為上肢及下肢之症狀。其中，下肢症狀通常出現比較早，主要為雙下肢麻木、疼痛、僵硬發抖、行走不穩等，嚴重者則下肢痙攣、行走困難。

至於上肢症狀通常出現較晚，壓迫較輕微的患者不一定有上肢症狀，或因症狀不顯著而被患者忽視。許峻誠副主任說明，大多為雙側上肢的運動障礙，造成無力及無法從事精細動作等，大部分患者求診主因是難以寫字或使用筷子。

常造成神經根損害 膀胱、括約肌障礙也會有症狀

此外，由於脊髓型頸椎病往往合併神經根的損害，因此患者可能會出現上肢疼痛及麻木，偶爾會有膀胱、直腸括約肌障礙，常見表現為尿急、排尿無力、尿不乾淨、便秘等。

頸椎退化型脊髓病變 建議手術治療

許峻誠副主任指出，若發現頸椎退化型脊髓病變，醫師大多會建議直接手術治療，因採保守治療恐造成症狀持續加重，最終出現四肢癱瘓及大小便功能障礙。他強調，針對選擇非手術治療的脊髓型頸椎患者，更應當嚴密觀察，一旦症狀出現加重趨勢，仍須儘快手術治療。

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資料來源：健康醫療網

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