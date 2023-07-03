我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

富衰退？滾動式衰退？美國經濟或許不會衰退

中國向俄國提供軍火證據？俄軍炮彈上印有簡體中文

50歲手麻筷子拿不穩 竟是「1地方退化病變」惹禍

健康醫療網／記者王冠廷報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

50歲的吳先生長期雙手微微麻痛及走路不適，接受復健及一般民俗療法後，症狀仍無改善，近來甚至演變到難以拿筷子、走路不穩易跌倒，故至醫院求診。經理學檢查及核磁共振顯示，為頸椎第五六節及第六七節椎間盤突出和神經根壓迫，透過頸椎前路椎間盤切除與椎體融合及人工椎間盤植入手術後，目前手指已恢復靈活度，不僅可以順利使用筷子，走路亦恢復正常。

「頸椎退化型脊髓病變 多半下肢先出現症狀

台灣安南醫院骨科許峻誠副主任表示，因為椎間盤突出伴隨韌帶的肥厚，頸椎脊髓腔就會被擠壓造成狹窄，如果嚴重擠壓到頸髓，就有可能造成「頸椎退化型脊髓病變」，常分為上肢及下肢之症狀。其中，下肢症狀通常出現比較早，主要為雙下肢麻木、疼痛、僵硬發抖、行走不穩等，嚴重者則下肢痙攣、行走困難。

至於上肢症狀通常出現較晚，壓迫較輕微的患者不一定有上肢症狀，或因症狀不顯著而被患者忽視。許峻誠副主任說明，大多為雙側上肢的運動障礙，造成無力及無法從事精細動作等，大部分患者求診主因是難以寫字或使用筷子。

常造成神經根損害 膀胱、括約肌障礙也會有症狀

此外，由於脊髓型頸椎病往往合併神經根的損害，因此患者可能會出現上肢疼痛及麻木，偶爾會有膀胱、直腸括約肌障礙，常見表現為尿急、排尿無力、尿不乾淨、便秘等。

頸椎退化型脊髓病變 建議手術治療

許峻誠副主任指出，若發現頸椎退化型脊髓病變，醫師大多會建議直接手術治療，因採保守治療恐造成症狀持續加重，最終出現四肢癱瘓及大小便功能障礙。他強調，針對選擇非手術治療的脊髓型頸椎患者，更應當嚴密觀察，一旦症狀出現加重趨勢，仍須儘快手術治療。

【延伸閱讀】

乳癌化療常致手腳麻、無力　中醫雙管齊下緩解副作用

手麻、腳麻是循環不好？小心！可能是「頸椎間盤」問題　低頭族更需注意

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58346

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw

骨科

上一則

全球首例 澳洲允許醫師開立迷幻藥治憂鬱症、創傷症候群

下一則

長期缺鈣 易抽筋、心悸

延伸閱讀

北卡州 懷孕12周以上禁墮胎令生效

北卡州 懷孕12周以上禁墮胎令生效
泡錯澡反而睡不好 注意2關鍵 醫曝最佳溫度、時間

泡錯澡反而睡不好 注意2關鍵 醫曝最佳溫度、時間
她喝水就腰痛、嘔吐竟是「這病」惹禍 急送醫手術

她喝水就腰痛、嘔吐竟是「這病」惹禍 急送醫手術
眼前一片霧可能得了白內障 及早就醫別讓白霧成全黑

眼前一片霧可能得了白內障 及早就醫別讓白霧成全黑

熱門新聞

護理師出身的洪姍溆協助很多人成功減重，還出版「享瘦指南」一書，教人減重。（取材自洪一姐廚房臉書）

減重不難 體重管理師：掌握原則就能不挨餓又不復胖

2023-06-28 05:37
（圖：健康醫療網提供）

房事別再提早「繳械」醫師：日常訓練是關鍵

2023-06-28 00:30
肝臟無痛覺神經，常被稱作「沉默器官」，建議進行B、C型肝炎篩檢，以便早期診斷及治療。圖為肝臟示意圖。（Getty Images）

猛爆性肝炎常「聽天由命」 換肝名醫曝引爆2大關鍵因素

2023-07-02 05:49
2022年十大癌症死因。（衛福部提供）

攝護腺癌、胰臟癌、卵巢癌死亡率漸增 早期多無症狀

2023-06-29 05:47
圖片來源 ／健康醫療網

成年人也須注意肌少症前期「力弱症」 快用3項目自我檢測

2023-07-01 01:00
衛報29日報導，健怡可樂、冰淇淋與口香糖等數千種產品所普遍使用的人工甜味劑「阿巴斯甜」將被宣告為可能對人類存在癌症風險。路透

健怡可樂與冰淇淋都有用 傳「阿斯巴甜」將列為可能對人類致癌

2023-06-29 11:11

超人氣

更多 >
走線人深夜敲門 南加小台北華女開門後心疼又害怕

走線人深夜敲門 南加小台北華女開門後心疼又害怕
巴爾的摩暗夜槍響傷亡慘重 美今年第337起大型槍擊

巴爾的摩暗夜槍響傷亡慘重 美今年第337起大型槍擊
紐約郵局員工狂盜客戶匯票 一年到手逾16萬元

紐約郵局員工狂盜客戶匯票 一年到手逾16萬元
通緝犯持武器闖洛城小東京 路人驚慌失措 影片全錄

通緝犯持武器闖洛城小東京 路人驚慌失措 影片全錄
台女童考第5名遭藤條狂抽…每科95分為標準 少1分打1下

台女童考第5名遭藤條狂抽…每科95分為標準 少1分打1下