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白天聰明午睡 半個鐘頭內醒來消除疲勞

林靜芸／台灣聯合整形外科診所院長
午睡能幫忙保持清醒敏銳。(本報資料照片)
午睡能幫忙保持清醒敏銳。(本報資料照片)

有位法官跟我說，他自認沒有「睡不著」的問題。他每晚熬夜研讀法律書狀，凌晨12點才能就寢。奇怪的是，愈晚精神愈振奮，躺在床上輾轉反側無法入眠。

之後，他養成每晚服安眠藥的習慣。原來法官白天審案很費神，所以午休時不得不午睡一會兒，才有體力應付下午的開庭。法官說他中午吃飽就有睡意襲來，有時能自然入睡兩個鐘頭，而且多次醒來瞬間會不知道當時是何時，自己身在何地，睡得很是香甜，可見沒有入睡的問題。法官好奇的是，為什麼晚上他無法自然入睡。

60歲的美蓮是位家庭主婦，有失眠的問題，長期吃安眠藥。美蓮過著規律的生活，她每天除了煮三餐，整理家務，還負責下午接送孫子，睡午覺對她來說是很重要的享受。問題是最近醫師替她換了新的安眠藥，她晚上睡得比較沉；白天不會累，午睡無法入眠，讓美蓮很困擾。她希望醫師能給她不妨礙午睡的安眠藥。

睡眠對於人類的健康很重要。失眠造成的健康風險包括肥胖、高血壓、糖尿病、冠心病、中風及精神病等等。根據美國的統計，全美有三分之一的成年人，每日睡眠少於理想的7小時。台灣2022年的統計，每5個人就有一個人自認睡眠時間及品質不理想。

晚上沒睡好，有人會想以午睡來補眠，讓自己有精力過日子。美國麻州阿姆赫斯特大學睡眠醫學專家史賓塞博士認為，午睡確實可以讓失眠的人改善體力，但是無法彌補睡眠不佳帶來的健康毀損。

睡眠的時間與品質同樣重要，而品質由各個睡眠階段決定。每天晚上的睡眠看似一覺到天亮，其實分為幾個90分鐘的循環。每個循環包括四個階段，前面兩個階段算是淺眠，其間肌肉放鬆，體溫下降，心跳及呼吸速率下降，人也有打盹的感覺。第三階段，又稱為沉睡期，眼皮及肌肉完全放鬆，身體專注在修復骨骼、器官及其他組織，強化免疫，處理並鞏固記憶。睡眠最後階段稱為快速動眼期，它沒有第三階段那麼深眠，這個階段是我們最容易作夢而且被認為與學習、記憶貯存、情緒調適相關。

睡不好導致健康損傷

美國約翰霍普金斯大學睡眠醫學專家亞特渥教授認為，偶爾睡不好很正常，但是如果每次睡覺都沒有正常的睡眠循環，才是問題，會導致各方面的健康損傷，無法以午睡彌補。史賓塞博士說，如果晚上只睡5小時，午睡1小時，加起來6小時，對身體的好處無法與晚上共睡了6小時相比。因為少於90分鐘的午睡，典型只包括睡眠循環的淺眠階段，沒有夜間深層恢復體力的睡眠。

如果午睡超過90分鐘，可能包括深層睡眠，但是難以進入快速動眼期，因而醒來容易頭暈腦脹，思考不敏銳，與完成快速動眼期之後醒來的人相比，容易在數學方面出錯。

成人午睡有什麼好處？醫師、機師、貨運司機、保全以及其他需要夜間值班的行業，午睡能幫忙保持清醒敏銳。白天時如果很累，應該如何午睡或補眠呢？晚上沒睡好或是體力不好的人，午睡20至30分鐘可以讓身體消除疲勞，改善反應及認知能力，以應對接下來的工作。所以重點就是，午睡是可以的，但要控制在半個鐘頭以內醒來，才不會昏沉，也不致於影響夜間睡眠。

失眠 醫學 肌肉

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