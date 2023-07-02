異膚女童「滿臉流湯」被罷凌 傳統治療致11歲已60公斤

（圖：健康醫療網提供）

罹患中重度異位性皮膚炎的女童，臉部皮膚嚴重紅腫破皮，遭受同學與老師排擠，造成封閉性格；使用類固醇與免疫抑制劑的效果有限，長期更導致嚴重發胖，才11歲體重超過60公斤，連肝腎功能也變差，忍痛完成照光療程仍與生物製劑無緣。

皮疹持續2個月快就醫

台灣過敏 氣喘暨臨床免疫醫學 會呂克桓理事長，同時也是中山醫學大學董事，他表示台灣平均每10位兒童就有1人罹患異位性皮膚炎，中山附醫臨床研究更發現6-8歲兒童中的異膚盛行率逼近3成，這是一種會反覆發作、慢性發炎的皮膚疾病，以嚴重搔癢、乾燥、紅斑丘疹與苔癬化為主要症狀。當嬰幼兒皮疹症狀反覆發作且持續2個月以上，應盡快赴醫檢查，遵從醫囑根據疾病嚴重程度，持續做好基礎保養與規律治療。

安全？有效？嬰幼兒異膚治療難上加難

亞太過敏氣喘及臨床免疫學會理事長、中國醫藥大學兒童醫院院長王志堯表示，異位性皮膚炎嬰幼兒與兒童正值生理發育與人格發展的重要階段，治療不但要早，還要兼顧安全性與有效性。雖然類固醇與免疫抑制劑等傳統治療有助降低發炎，但效果相對有限且長期使用有副作用的疑慮，需謹慎評估。

呂克桓理事長補充，中重度異膚孩童長期使用類固醇容易有影響發育、皮膚變薄萎縮、胃口變大導致肥胖、水牛肩、月亮臉，甚至引發白內障、骨頭壞死、出血等副作用的隱憂；經常使用免疫抑制劑恐有肝腎功能損傷的風險，需定期監測；就連餵藥，寶寶也總是抗拒、全部吐光光，讓家長束手無策。

穩控疾病把握6歲前黃金時期

彰化基督教兒童醫院兒童過敏免疫風濕科蔡易晉主任表示，異位性皮膚炎通常從嬰兒時期開始發病，大部分患者會在3至5歲之後逐漸好轉，但也有一部分患者會隨年齡增長而越發嚴重，演變為中重度異膚。

假如青春期仍控制不佳，不但病友本身長期飽受嚴重搔癢之苦，社交關係與生活品質大打折扣，容易步入「異膚—食物過敏—氣喘—過敏性鼻竇炎」的過敏進行曲，併發睡眠障礙、憂鬱、自體免疫疾病、糖尿病與心血管疾病等共病的風險升高，家人的睡眠品質、日常工作與經濟負擔也會跟著打折扣。因此蔡易晉主任強調，治療應把握6歲上小學前的黃金治療時機。

醫界籲生物製劑加速給付中重度異膚兒童

如何突破治療瓶頸，幫助中重度異膚兒童長期安全穩控疾病呢？王志堯理事長表示，隨著醫療進步，目前已有多種標靶藥物，如：生物製劑及口服標靶小分子藥物，突破中重度異膚嬰幼兒的治療瓶頸，精準鎖定引發乾癢與發炎的細胞激素，安全性高，且搔癢與發炎症狀改善顯著。前述異膚兒童就是在自費生物製劑的幫助下找回健康光滑的皮膚，不但重拾信心與笑容，家人關係變得更緊密。

【延伸閱讀】

苗栗中晚期攝護腺癌比例高 大千醫院提供完整療程搶生機

子宮頸抹片檢查前要注意哪些？篩檢異常怎麼辦？ 子宮頸癌篩檢一次看！



資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58371





喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw