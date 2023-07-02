她喝水就腰痛、嘔吐竟是「這病」惹禍 急送醫手術

（圖：健康醫療網提供）

20歲少女芊芊自小飽受腎臟積水所苦，水喝太多就會腰痛甚至嘔吐，就醫檢查才發現是先天性腎盂出口阻塞所致。就醫經系列檢查評估後，診斷需手術治療。

屬於先天性罕病

羅東博愛醫院泌尿外科主任張世琦醫師解釋，芊芊的病症是先天性腎臟結構性問題，因血管錯位壓迫到腎臟出口處的輸尿管，導致腎臟在身體喝水量過大時，大量尿液無法及時排出，進而引起腎積水、腫脹、疼痛難耐。因這個疾病狀況罕見，加上少女體型消瘦，手術處理過程很棘手。

達文西微創治療 免於再次腎水腫

手術中泌尿外科張世琦主任及林弋筑醫師組成的達文西手術團隊，在病人身上打4個細小孔洞，讓器械手臂進入後，將阻塞的輸尿管切除，並將腎盂出口、輸尿管接口處整型擴大，讓尿液可以順暢排出，避免再次腎水腫，也得以保全腎臟功能，解除因大量喝水導致急性腫脹的危機。

大量縫合手術 達文西更精細

達文西機械手臂是運用仿真手腕手術器械，取代醫師雙手進入病人體內動刀的高科技醫療儀器，不只能完全達到人手的靈活度和準確度、消除不必要的人為顫抖，更可以精準的進行手術的剪切縫合等動作，大大提升手術的品質與安全性。張世琦主任表示，需要大量縫合的手術，使用達文西機械手臂更能凸顯優勢，以芊芊的手術為例，達文西手術比傳統腹腔鏡手術更快更精準，縫合細緻度更佳。

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資料來源：健康醫療網

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