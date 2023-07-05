脂肪肝、酒精性肝炎 恐成未來換肝族群

肝臟移植為大手術，必須動員眾多專業人員。圖為示意圖。（Getty Images）

台灣在肝臟移植醫學 領域揚名國際，成功率及五年存活率不遜於歐美先進國家。

中國附醫器官移植中心榮譽院長鄭隆賓表示，台灣肝臟移植原因，以往近五成為B肝帶原所引發的肝硬化、肝衰竭、肝癌，兩成多為C肝患者，其他因素則占了四分之一。

但近兩、三年來，隨著B肝疫苗 全面施打、口服抗C肝藥物給付等肝炎防治政策順利推展，換肝的肝炎患者逐年降低，反而是酒精性肝炎所引發的肝硬化個案占比明顯增加，現已追過C肝，占比超過兩成，而肥胖 所造成代謝性脂肪肝，也逐漸變多。

鄭隆賓指出，再過幾年，酒精性肝炎、脂肪肝所引起肝硬化、肝衰竭個案會愈來愈多，勢必取代病毒性肝炎，成為主要換肝族群。提醒習慣酗酒、腰部肥胖等民眾，務必戒酒、減重，以免肝功能急速惡化。

★降期治療 符合標準再做移植

臨床發現，肝癌患者即使順利完成肝臟移植，術後仍常陷入復發困境，為此，許多國家設置各種移植標準，但眾多肝癌病人確診時就已超出移植標準，被排除在肝臟移植之外。國際肝臟移植權威教授、高雄長庚名譽院長陳肇隆認為，不符合移植標準的病人也應該擁有活下去的機會。

在過去20多年來，高雄長庚積極開發「降期治療」，以經動脈血管栓塞或射頻燒灼等治療方法，希望讓肝癌患者降期到符合標準，再行移植。陳肇隆表示，移植團隊在三年新冠防疫期間利用質子治療（Proton）、釔-90血管內放射治療，輔以標靶和免疫治療，開發出更強力有效的肝癌移植前「降期治療」，改變了腫瘤生物學特性，為局部合併門靜脈癌栓、膽管侵犯或高惡性度的肝癌等，傳統被視為肝臟移植禁忌症的病人爭取長期無癌存活的機會，相關成果發表在國際肝膽外科期刊。

★複雜手術 無縫接軌考驗團隊

肝臟移植為大手術，過程複雜，捐贈者、受贈者兩台刀必須無縫接軌，完美接續。因此，為了提高患者術後存活率，必須動員眾多專業人員。以高雄長庚為例，參與手術的醫師科別橫跨一般外科、顯微及麻醉，接近30人，加上專科護理師、個管師，總數達60人。

在醫療費用上，可能須自付術前排斥藥物、相關醫療耗材，鄭隆賓表示，這也考驗著不少家庭的經濟能力。

【小檔案】捐肝會讓身體變差？

最近播出的韓劇「車貞淑醫生」，劇情也加入肝臟移植，女主角因服用來路不明的養肝草藥，而導致嚴重肝衰竭，必須換肝，才能挽救一命。不料，婆婆堅持反對兒子捐肝救妻，讓女主角瀕臨死亡邊緣，進而產生女性自覺，必須為自己而活。

捐肝真的會讓身體變差，並危及健康嗎？鄭隆賓指出，捐肝確實是大手術，捐贈者通常必須切除整個右肝，剩下體積較小的左肝，藉此延續另一個人的生命，這確實令不少人心生畏懼。

但臨床顯示，捐肝後出現傷口感染、黃疸、膽管狹窄等後遺症比率並不高，小於10%，大部分捐肝者在術後半個月就可以處理簡單文書工作，三個月後身體狀況恢復正常。此外，捐肝者術後不可一直躺著休息，應多活動，有個案在捐肝後三個月，就能至果嶺揮桿。