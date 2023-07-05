器官移植5年存活率 腎臟最高 主因技術純熟

2008-2021年器官移植存活率(資料來源：台灣健保署 製表：元氣周報)

隨著醫療進步，器官衰竭也能靠移植延命，以台灣為例，從2008到2021年累計有1萬3212人接受器官移植，以肝臟移植人數居冠，達7229人（占54%）、其次是腎臟4580例（34%），心臟1092例（8%）。

器官移植病人的存活率也有性別差異，不論是心、肺、肝、腎、胰、小腸，男性五年和十年存活率都低於女性，又以肺臟移植十年存活率差異最大，女性56%，男性僅7%。

5年存活率以腎臟最高90%，其次是胰臟86%、肝臟75%，心臟68%、小腸64%，肺臟最低只有56%。十年存活率排名不變，腎臟和胰臟都有八成，肝臟66%、心臟53%、肺臟29%。唯小腸移植案例太少，歷年累計才14例，還沒有術後十年的資料。

腎臟存活率最高，主要是因為技術純熟。林口長庚醫院器官移植中心副主任江仰仁表示，台灣腎臟移植1968年就成功，比肝臟移植早20年，技術相對成熟。不過，腎臟是比較容易排斥的器官，移植最重視交叉配對，如果有配對到捐贈者，但交叉配對呈現陽性，術後比較容易排斥，醫師也不建議做移植。

台灣器官捐贈協會理事長李明哲 說，腎臟移植已發展了80年，免疫方面的研究最透徹，手術時間較短，術後併發症 較少，日後如果移植腎也衰竭了，也能靠洗腎延命。健保 資料顯示腎臟移植後，高達七、八成的病人，都能過上五到十年免於洗腎的生活。

每一種器官的免疫排斥風險都不一樣，李明哲說，肺臟五年存活率最低，因為整個肺臟幾乎都是免疫細胞，一旦發生排斥，很容易再次衰竭，通常等不到二次移植就會過世。江仰仁表示，肺臟移植是在最近幾年才做得比較積極，十年前做的病人太少，所以這部分的存活率資料誤差較大。

李明哲表示，以肝臟移植為例，如因肝癌需移植，移植後約有二成病患會復發肝癌，因為病人必須持續服用抗排斥藥抑制免疫系統，導致腫瘤無法有效治療，患者因此死亡率很高。