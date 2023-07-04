1周都沒放屁 她急找醫師求助

放屁是正常生理現象，若是數天或數周沒放屁，且伴隨腹脹、不適感、消化問題等，嚴重的話恐是腸道受腫瘤阻塞。（Getty Images）

若數天或數周沒有放屁，並且伴隨著腹脹、不適感、消化問題或其他相關症狀，嚴重恐是腸道受腫瘤 阻塞的狀況。

放屁是人體正常生理現象，但若不放屁會有什麼後果？台灣胸腔暨重症醫學 科醫師黃軒日前在臉書 粉專發文表示，有位女性患者長達一個星期沒放屁，因而到門診求助。他說明，正常人每天平均放屁5到15次，若數天或數周沒有放屁，並且伴隨著腹脹、不適感、消化問題或其他相關症狀，嚴重恐是腸道受腫瘤阻塞的狀況。

然而，每個人的放屁次數可能會有所不同，且會受到飲食中的嗆氣食物、消化系統狀態和其他個體因素的影響。正常情況下，單次放屁的氣體量通常是很少的，大約在10到200毫升之間。然而，氣體的量會受到個體差異和飲食因素的影響。

如果民眾意識到自己在相當長的時間內，例如數天或數周沒有放屁，並且伴隨著腹脹、不適感、消化問題或其他相關症狀，那麼可能有下述疾病或情況：

一、腸道阻塞：腸道阻塞是指腸道內部或外部的障礙物，當然也包括了腫瘤，阻止食物和氣體的正常通過。這可能導致腸胃脹氣、腹痛、嘔吐和其他消化不良症狀。如果長期沒有放屁並出現這些症狀，應該立即就醫。

二、腸道發炎：某些腸道發炎症疾病，如克隆氏病和潰瘍性結腸炎，可能導致腸道內的發炎和壁厚化，影響腸道運動和氣體排出。這可能導致腸胃不適、便秘、腹脹和減少放屁的情況。

三、腸道運動失調：腸道運動失調可能導致腸道運動過快或過緩，影響氣體的正常排出。這可能與慢性便秘、腹脹和減少放屁有關。

黃軒提醒，如果長期沒有放屁並出現肚子痛、腹脹、噁心，嘔吐、消化不良，體重下降、一直便秘、血便、黑便等相關症狀，建議及早就醫，以做出詳細的評估、診斷和做出必要的治療。

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