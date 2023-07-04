助燃脂減肥 兒茶素有4功效

兒茶素功效多，不但能幫助人體消耗熱量、降低壞膽固醇，還能預防心血管疾病。（取材自ingimage）

市售的茶飲種類繁多，除了常見的綠茶與紅茶，烏龍茶、包種茶、鐵觀音等也是許多人的最愛，裡面富含的兒茶素具有預防心血管疾病 、抑制血糖上升等多項功效，適量飲用好處多多。究竟兒茶素是什麼？對人體有哪些功效呢？

兒茶素（Catechin）又稱作茶單寧或兒茶酚，是一種多酚類化合物，可溶於水，主要存在於茶葉當中，包含EC（Epicatechin）、ECG（Epicatechin Gallate）、EGC（Epigallo Catechin）、EGCG（Epigallocatechin gallate）等主要成分，其中又以EGCG含量最高。

另外，兒茶素大多存在於各種茶飲之中，在市售的綠茶、紅茶、鐵觀音、烏龍茶與普洱茶裡，由於綠茶未經發酵，所以兒茶素含量位居首位，經發酵過的烏龍茶、紅茶與鐵觀音，兒茶素含量僅有綠茶二分之一至四分之一，而普洱茶的兒茶素含量則趨近於0。

因此，若想從茶葉中獲得較多的兒茶素，建議可於飯後適當飲用綠茶為佳，依據EFSA的研究，如果綠茶以一般方式沖泡飲用，每人每日兒茶素的攝取量約為90至300毫克。不僅如此，「美國臨床營養學雜誌」（The American Journal of Clinical Nutrition）研究也指出，在運動前一小時飲用綠茶，更能有助於體內增加約17%熱量燃燒。

兒茶素不僅有助於減重 ，對於降低膽固醇與肝指數也有相當不錯的功效，以下分別為大家介紹兒茶素的四種功效：

一、燃脂、有助於減肥：由於兒茶素能刺激交感神經系統，調控人體內熱量的消耗、控制食慾，並增加熱量消耗，因此對於想要減重或維持良好體態的人，含有高含量兒茶素的綠茶可說是最佳的選擇之一。

二、降低罹患心血管疾病的風險：適量攝取富含兒茶素的茶飲，也可有效降低低密度膽固醇（LDL-C），而低密度膽固醇也就是俗稱的壞膽固醇，一旦低密度膽固醇下降後，就能降低血脂、放鬆血管，預防及緩解動脈粥狀硬化，進而減少罹患中風、腦梗塞、心肌梗塞等心血管疾病的風險。

三、降低肝指數：綠茶、烏龍茶等茶飲內含的兒茶素，不僅可減少肝細胞的氧化壓力，提升脂肪代謝，對於因肥胖、藥物、糖尿病 等原因所致的非酒精性脂肪肝病患者而言，可說是降低肝指數的好幫手。

四、避免罹患第二型糖尿病：由於兒茶素具有抑制轉換酶的活性能力，防止肝臟合成葡萄糖，日本有一項為期五年的研究發現，常喝富含兒茶素的綠茶也有助於降低患有第二型糖尿病的機率。

儘管攝取兒茶素好處很多，但仍需注意市售不少茶品，都會於內部額外添加果糖，喝多反而會造成熱量攝取過多，造成肥胖。若想要透過喝茶，達到減重的目的，建議仍需搭配飲食控制、減少熱量攝取，並規律運動，效果會更加顯著。

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