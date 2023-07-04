我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山觀光纜車慶祝150年 5元日票任你坐

買好機票卻無法出國…美申請護照需等13周

助燃脂減肥 兒茶素有4功效

NOW健康
兒茶素功效多，不但能幫助人體消耗熱量、降低壞膽固醇，還能預防心血管疾病。（取材自ingimage）
兒茶素功效多，不但能幫助人體消耗熱量、降低壞膽固醇，還能預防心血管疾病。（取材自ingimage）

市售的茶飲種類繁多，除了常見的綠茶與紅茶，烏龍茶、包種茶、鐵觀音等也是許多人的最愛，裡面富含的兒茶素具有預防心血管疾病、抑制血糖上升等多項功效，適量飲用好處多多。究竟兒茶素是什麼？對人體有哪些功效呢？

兒茶素（Catechin）又稱作茶單寧或兒茶酚，是一種多酚類化合物，可溶於水，主要存在於茶葉當中，包含EC（Epicatechin）、ECG（Epicatechin Gallate）、EGC（Epigallo Catechin）、EGCG（Epigallocatechin gallate）等主要成分，其中又以EGCG含量最高。

另外，兒茶素大多存在於各種茶飲之中，在市售的綠茶、紅茶、鐵觀音、烏龍茶與普洱茶裡，由於綠茶未經發酵，所以兒茶素含量位居首位，經發酵過的烏龍茶、紅茶與鐵觀音，兒茶素含量僅有綠茶二分之一至四分之一，而普洱茶的兒茶素含量則趨近於0。

因此，若想從茶葉中獲得較多的兒茶素，建議可於飯後適當飲用綠茶為佳，依據EFSA的研究，如果綠茶以一般方式沖泡飲用，每人每日兒茶素的攝取量約為90至300毫克。不僅如此，「美國臨床營養學雜誌」（The American Journal of Clinical Nutrition）研究也指出，在運動前一小時飲用綠茶，更能有助於體內增加約17%熱量燃燒。

兒茶素不僅有助於減重，對於降低膽固醇與肝指數也有相當不錯的功效，以下分別為大家介紹兒茶素的四種功效：

一、燃脂、有助於減肥：由於兒茶素能刺激交感神經系統，調控人體內熱量的消耗、控制食慾，並增加熱量消耗，因此對於想要減重或維持良好體態的人，含有高含量兒茶素的綠茶可說是最佳的選擇之一。

二、降低罹患心血管疾病的風險：適量攝取富含兒茶素的茶飲，也可有效降低低密度膽固醇（LDL-C），而低密度膽固醇也就是俗稱的壞膽固醇，一旦低密度膽固醇下降後，就能降低血脂、放鬆血管，預防及緩解動脈粥狀硬化，進而減少罹患中風、腦梗塞、心肌梗塞等心血管疾病的風險。

三、降低肝指數：綠茶、烏龍茶等茶飲內含的兒茶素，不僅可減少肝細胞的氧化壓力，提升脂肪代謝，對於因肥胖、藥物、糖尿病等原因所致的非酒精性脂肪肝病患者而言，可說是降低肝指數的好幫手。

四、避免罹患第二型糖尿病：由於兒茶素具有抑制轉換酶的活性能力，防止肝臟合成葡萄糖，日本有一項為期五年的研究發現，常喝富含兒茶素的綠茶也有助於降低患有第二型糖尿病的機率。

儘管攝取兒茶素好處很多，但仍需注意市售不少茶品，都會於內部額外添加果糖，喝多反而會造成熱量攝取過多，造成肥胖。若想要透過喝茶，達到減重的目的，建議仍需搭配飲食控制、減少熱量攝取，並規律運動，效果會更加顯著。

https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=58683

糖尿病 心血管疾病 減重

上一則

就是想生氣 近五成女性有「經前症候群」 中醫這樣治

下一則

打擊肥肉、消水腫必看 「這些」穴位有助減肥 如何按摩？中醫師告訴你

延伸閱讀

禮來減肥新藥有多厲害？受試者48周平均甩掉58磅

禮來減肥新藥有多厲害？受試者48周平均甩掉58磅
禮來減肥新藥二期臨床報告 受試者48周減重24.2%

禮來減肥新藥二期臨床報告 受試者48周減重24.2%
促減肥新藥胰妥讚納入聯邦醫療保險 藥廠國會遊說

促減肥新藥胰妥讚納入聯邦醫療保險 藥廠國會遊說
楊丞琳攻蛋 揪4 in Love合體 拍檔謝給減肥動力

楊丞琳攻蛋 揪4 in Love合體 拍檔謝給減肥動力

熱門新聞

護理師出身的洪姍溆協助很多人成功減重，還出版「享瘦指南」一書，教人減重。（取材自洪一姐廚房臉書）

減重不難 體重管理師：掌握原則就能不挨餓又不復胖

2023-06-28 05:37
（圖：健康醫療網提供）

房事別再提早「繳械」醫師：日常訓練是關鍵

2023-06-28 00:30
肝臟無痛覺神經，常被稱作「沉默器官」，建議進行B、C型肝炎篩檢，以便早期診斷及治療。圖為肝臟示意圖。（Getty Images）

猛爆性肝炎常「聽天由命」 換肝名醫曝引爆2大關鍵因素

2023-07-02 05:49
圖片來源 ／健康醫療網

成年人也須注意肌少症前期「力弱症」 快用3項目自我檢測

2023-07-01 01:00
2022年十大癌症死因。（衛福部提供）

攝護腺癌、胰臟癌、卵巢癌死亡率漸增 早期多無症狀

2023-06-29 05:47
衛報29日報導，健怡可樂、冰淇淋與口香糖等數千種產品所普遍使用的人工甜味劑「阿巴斯甜」將被宣告為可能對人類存在癌症風險。路透

健怡可樂與冰淇淋都有用 傳「阿斯巴甜」將列為可能對人類致癌

2023-06-29 11:11

超人氣

更多 >
50歲以上每天該喝多少水？ 泌尿科醫生告訴你

50歲以上每天該喝多少水？ 泌尿科醫生告訴你
護照勿放隨身行李 以免碰到這種情況就糟了

護照勿放隨身行李 以免碰到這種情況就糟了

跑者、護士、郵差都愛 大塊頭球鞋Hoka征服美國

跑者、護士、郵差都愛 大塊頭球鞋Hoka征服美國
長島擬出新規 華人非法撈蟹恐遭重罰

長島擬出新規 華人非法撈蟹恐遭重罰
國務院更新中國旅遊警示 建議重新考慮是否前往

國務院更新中國旅遊警示 建議重新考慮是否前往