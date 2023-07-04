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病毒性心肌炎 好發年輕族群

李青縈
心肌炎初期症狀可能有發燒、胸痛、胸悶、呼吸急促等感冒症狀，很多症狀容易和其他疾病搞混；圖為示意圖。（本報資料照片）
心肌炎初期症狀可能有發燒、胸痛、胸悶、呼吸急促等感冒症狀，很多症狀容易和其他疾病搞混；圖為示意圖。（本報資料照片）

發燒拉肚子卻是心肌炎？一名30多歲男子，因為出現發燒、拉肚子、噁心等症狀到診所就診，起初以為是腸胃型感冒，但幾天後卻沒改善，甚至晚上出現咳嗽、喘、難以入睡的狀況，後來到醫院求診才發現是病毒性心肌炎。

台灣國泰醫院心血管中心醫師張嘉修表示，該個案一開始來醫院時心臟功能差，原本因為肺部發炎收治感染科，後來經過心臟超音波後，由心血管中心接受治療。一般民眾左心室收縮分率約有60%，但該個案當時只有10%，血壓一度低，後來幾過切片確認是病毒引起心肌炎。

張嘉修說，因為該個案發炎較為嚴重，因此有打免疫球蛋白來抑制發炎反應，以及心臟衰竭藥物，並且採用輔助器在主動脈放入氣球幫補，在心臟收縮時氣球會縮起來，來減輕心臟負擔。該個案後續康復出院，後續回門診追蹤已經康復，左心室收縮分率已經回到55%，接近正常值。

張嘉修表示，心臟衰竭可以分成是肌肉、血管或是瓣膜等問題；而心臟肌肉發炎則可以分成過敏性、自體免疫疾病導致或是淋巴性、病毒性等原因，發炎的話心臟力量會減少，如果發炎持續則會造心臟肌肉壞掉、纖維化，甚至變成永久傷害。

張嘉修說，心肌炎較常發生在女性，而病毒性心肌炎則好發在20到40歲年輕人中，因為免疫力強、對病毒性心肌炎表現就會更厲害。他提醒，民眾如果出現腳水腫、小便次數下降、睡覺睡不著咳嗽嚴重或是難以躺平睡覺等都是心臟衰竭的表現。如果民眾出現類似腸胃型感冒的政撞，可以多喝水並去診所服用症狀治療藥物，但若經過三到五天症狀沒有改善就到心臟科就醫進一步檢查。

●心肌炎好發族群

每個人都有可能！當免疫力變差或失調的時候都要小心

高風險群如下-自體免疫疾病、過量飲酒、癌症患者、糖尿病患者、愛滋病患、腎臟疾病患。

●心肌炎併發症

心律不整：心臟肌肉受損導致心臟的跳動異常。

心臟衰竭：心肌受損引發心臟衰竭症狀，嚴重可能導致心臟的泵血功能嚴重受損，患者會需要心室輔助器（VAD）來協助心臟泵送血液，或是心臟移植手術。

心肌梗塞：心臟泵血功能受損，堆積在心臟裡的血液形成血塊，當血塊堵塞冠狀動脈，造成心肌梗塞。

中風：積聚在心臟的血液凝塊堵塞到腦血管，導致中風

心因性猝死：嚴重心律不整可能導致心跳驟停，若沒即時治療，會導致死亡

●心肌炎治療方法

原則上輕度心肌炎以藥物治療為主，由醫師診斷後開藥，常見藥物為皮質類固醇、利尿劑、抗生素、靜脈注射免疫球蛋白；而當心肌炎狀況較為嚴重，併發至心臟衰竭，醫師就必須採取其他方式治療，例如開立心臟衰竭藥物、進行主動脈內氣球幫浦術輔助或使用葉克膜。

資料來源：台灣澄清醫院中港分院

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