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藥物也會增加中暑可能 服用5類藥建議諮詢醫師、藥師

健康醫療網／記者吳儀文報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

天氣漸漸炎熱，一不注意很容易就會產生中暑、熱傷害。此外，食藥署在臉書粉專「藥博士 正藥說」發文指出，事實上有5類藥物可能會增加中暑風險，建議民眾可以諮詢醫師或藥師，並進行相應的預防措施。

5類藥物增加中暑風險 利尿劑、降血壓藥等都在列

太陽露臉天氣晴朗，許多人喜歡趁這時候從事戶外活動，不過隨著氣溫上升，中暑的風險也隨之提高。民眾在外活動、工作時，要留意補充水分，並應盡量選擇在一天之中較涼爽的時間外出。

不過除此之外，民眾或許不知道，有些藥物事實上也有增加中暑風險的可能，因此藥物的使用上也要特別留意。食藥署表示，有5種特定藥物的副作用可能會增加中暑的風險，包含：

部分治療偏頭痛及過敏的藥物：會促進血管收縮，進而影響流汗的散熱作用

具有抗膽鹼作用的藥物：會抑制腺體分泌、減少流汗，例如：三環抗憂鬱劑、抗組織胺等

乙型受體阻斷劑：常用於治療高血壓和心臟疾病的乙型受體阻斷劑，會影響皮膚血流，降低散熱功能

利尿劑：可能會增加脫水的風險

甲狀腺補充劑：可能會刺激新陳代謝，增加身體熱量產生

食藥署提醒，民眾若有使用上述藥物，切勿自行調整或停用藥物，應諮詢醫師或藥師，並進行相應的預防措施，例如：保持足夠的水分補充、維持室內通風以及做好防曬等。

中暑高危險群要注意 補充水分、適當休息

而根據國健署資料顯示，除了服用藥物者外，嬰幼兒、65歲以上的長者、過重者（身體質量指數BMI≧24）、慢性病患（如心臟病、高血壓、糖尿病或腎臟病等）、戶外工作者、運動員或密閉空間工作者等，都是容易因高溫造成熱傷害的高危險群。

天氣逐漸炎熱，任何人都有可能會有中暑情形產生，在濕熱的環境下或是從事過於劇烈的活動時，都應適時補充水分與鹽分，並且適當的休息、散熱，減少中暑產生的機會。

資料來源：藥博士正藥說－天氣開始轉熱！但竟有藥物可能增加中暑風險？

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58294

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