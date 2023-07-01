復健師下背痛半年 靠增生療法治癒

復健科醫師陳咏亮急性頸部僵直、急性下背痛，透過注射補充關節液緩解。（圖：聯新國際醫院提供）

聯新國際醫院復健科主治醫師陳咏亮分享自身「以疼痛為師」治療下背痛經驗。他因為照顧家人，必須常攙扶與長時間彎腰按摩，導致下背疼痛長達6個月，起初是雙側背痛，後來疼痛延伸至鼠蹊部及雙側大腿，試過運動治療、類固醇注射、復健治療，皆無顯著效果，最後改以增生療法才治癒。

陳咏亮表示，下背疼痛達半年之久，當時痛到連穿鞋襪都很困難，依其接受的專科訓練，採行運動治療、施打類固醇及復健治療，效果都有限，一度抱持與疾病和平共存想法；後來在脊椎受傷的小面關節 自行施打高濃度葡萄糖液增生治療，意外發現療效一次比一次進步，經過5次注射，疼痛消失了。

歷經半年多的痛苦，陳咏亮親身體驗背痛病人的辛苦，「原來一切都是最好的安排」，他治療背痛、幫自己打針過程，讓他體會各種藥劑注射後的感受，可以跟病人分享，幫助患者走過疼痛的黑暗隧道。

小面關節炎 引發疼痛發炎

一項研究調查顯示，一個人一生一定會碰上一次小面關節炎狀況，20至29歲者57%、30至39歲者達82%，60歲以上者高達100%，民眾因為工作、追劇、打電動，相同姿勢維持太久，隔天起床頸部僵硬劇痛（俗稱落枕），或是跌倒、搬重物、彎腰工作、打掃等造成下背僵直疼痛，都可能引起腰椎小面關節發炎。

長期久坐、久站、姿勢不良，容易發生椎間盤突出問題，脊椎小面關節炎會引起關節疼痛，只要關節一有動作就會疼痛。椎間盤突出可利用復健牽引治療，脊椎小面關節炎急性症狀可透過增生注射補充關節液改善。

陳咏亮表示，在脊椎小面關節炎關節液流失部位注射高濃度葡萄糖水或玻尿酸，可誘發局部增生發炎反應，促進韌帶組織修復，大部分急性患者注射後症狀可改善一半，可以自己行動，只要打對部位，症狀輕者注射1至2劑、嚴重一點都打7至8劑就能治癒。

陳咏亮指出，不是打完增生針劑就變成鋼鐵人，一旦超過生理極限，會造成新的損傷，還是要正確使用身體、訓練核心肌群，若治療後患者仍脊椎疼痛，建議轉介運動訓練復健課程進行運動矯治。