化膿性汗腺炎 潰爛飄異味

化膿性汗腺炎患者前期只是長痘痘，經常被誤診為毛囊炎。(Getty Images)

化膿性汗腺炎在醫學 上一直被認為是孤兒病，但近期有醫師發現，患者前期只是長痘痘，經常被誤診為毛囊炎，直到患部纖維化流膿，才驚覺是化膿性汗腺炎，還有很多隱藏患者沒被發現，台灣嘉義長庚醫院公布成功手術案例，是首例以腹部移植屁股的案例。

患者侯先生說，他原先從事餐飲業，後來患上化膿性汗腺炎，後腿及臀部不斷流膿，雖然他時常更換紗布，但難免仍有異味，「總不能讓客人吃飯時聞到臭味。」他選擇辭職，後來待在朋友的美髮院工作，也很少出門社交，對生活感到很失望。

侯先生說，他曾到嘉義市就醫治療，因檢查需拆下紗布，他告知醫師要將紗布丟到黃色醫療廢棄物垃圾桶，並獲醫師同意，事後醫師竟當他的面，直接跟護士說：「垃圾桶很臭趕快拿去倒」，讓他自尊心受到創傷，一度想放棄治療。

治潰爛 腹部肉移植臀部

侯先生分享，後來在嘉義長庚醫院遇到醫師曾涵琪，醫師在摸患部前，還特別提醒會痛，要忍耐一下，讓他感覺可以放心把身體交給這個醫師；因要切除潰爛的部位很多，原本他開玩笑可以用鮪魚肚移植填肉，沒想到醫師抓了他一把肚子，肯定的跟他說「可以喔！」

皮膚科醫師曾涵琪說，即使是資深醫師，仍可能只採保守治療，切除纖維化組織並補皮，恐造成患部僵硬、攣縮，後期生活不便，坐著就不舒服。這次手術共切除長40公分、寬18公分、厚度4公分患部，是台灣首例以腹部皮瓣移植到臀部案例，有助未來恢復生活。

多與肥胖 、抽菸及遺傳有關

曾涵琪說，化膿性汗腺炎患者男多於女，好發於20至35歲年輕族群，隨著年老逐漸恢復；化膿性汗腺炎多與肥胖、抽菸及遺傳有關，約3成病患有家族病史，常發生在易出汗的腋下、腹股溝、乳房、臀部、背部，組織纖維化不斷流膿常讓患者困擾。

曾涵琪也說，化膿性汗腺炎初期病灶是一點一點的紅疹，中期逐漸增加如一串葡萄，後期嚴重合併大幅度纖維化及瘻管，需手術切除纖維化組織；另外，為讓患者恢復生活，也與整型外科醫師合作，以顯微皮瓣移植把手術做得更精緻。