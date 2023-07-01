我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加拿大挖角美國科技人才 鎖定加州、目標1萬人

中國女星Happy讀成Habby 被譏又是「絕望的文盲」

化膿性汗腺炎 潰爛飄異味

黃于凡
化膿性汗腺炎患者前期只是長痘痘，經常被誤診為毛囊炎。(Getty Images)
化膿性汗腺炎患者前期只是長痘痘，經常被誤診為毛囊炎。(Getty Images)

化膿性汗腺炎在醫學上一直被認為是孤兒病，但近期有醫師發現，患者前期只是長痘痘，經常被誤診為毛囊炎，直到患部纖維化流膿，才驚覺是化膿性汗腺炎，還有很多隱藏患者沒被發現，台灣嘉義長庚醫院公布成功手術案例，是首例以腹部移植屁股的案例。

患者侯先生說，他原先從事餐飲業，後來患上化膿性汗腺炎，後腿及臀部不斷流膿，雖然他時常更換紗布，但難免仍有異味，「總不能讓客人吃飯時聞到臭味。」他選擇辭職，後來待在朋友的美髮院工作，也很少出門社交，對生活感到很失望。

侯先生說，他曾到嘉義市就醫治療，因檢查需拆下紗布，他告知醫師要將紗布丟到黃色醫療廢棄物垃圾桶，並獲醫師同意，事後醫師竟當他的面，直接跟護士說：「垃圾桶很臭趕快拿去倒」，讓他自尊心受到創傷，一度想放棄治療。

治潰爛 腹部肉移植臀部

侯先生分享，後來在嘉義長庚醫院遇到醫師曾涵琪，醫師在摸患部前，還特別提醒會痛，要忍耐一下，讓他感覺可以放心把身體交給這個醫師；因要切除潰爛的部位很多，原本他開玩笑可以用鮪魚肚移植填肉，沒想到醫師抓了他一把肚子，肯定的跟他說「可以喔！」

皮膚科醫師曾涵琪說，即使是資深醫師，仍可能只採保守治療，切除纖維化組織並補皮，恐造成患部僵硬、攣縮，後期生活不便，坐著就不舒服。這次手術共切除長40公分、寬18公分、厚度4公分患部，是台灣首例以腹部皮瓣移植到臀部案例，有助未來恢復生活。

多與肥胖、抽菸及遺傳有關

曾涵琪說，化膿性汗腺炎患者男多於女，好發於20至35歲年輕族群，隨著年老逐漸恢復；化膿性汗腺炎多與肥胖、抽菸及遺傳有關，約3成病患有家族病史，常發生在易出汗的腋下、腹股溝、乳房、臀部、背部，組織纖維化不斷流膿常讓患者困擾。

曾涵琪也說，化膿性汗腺炎初期病灶是一點一點的紅疹，中期逐漸增加如一串葡萄，後期嚴重合併大幅度纖維化及瘻管，需手術切除纖維化組織；另外，為讓患者恢復生活，也與整型外科醫師合作，以顯微皮瓣移植把手術做得更精緻。

肥胖 醫學

上一則

成年人也須注意肌少症前期「力弱症」 快用3項目自我檢測

延伸閱讀

邊充電邊滑手機「慘遭電擊」 遼寧17歲女孩腳趾全截肢

邊充電邊滑手機「慘遭電擊」 遼寧17歲女孩腳趾全截肢
肝炎轉早期肝癌 無線射頻燒灼術預後佳

肝炎轉早期肝癌 無線射頻燒灼術預後佳
世報線上健康講座 談胃癌機器人手術

世報線上健康講座 談胃癌機器人手術
因禍得福 6旬婦跌倒送醫找出「失智」因 術後治癒尿失禁

因禍得福 6旬婦跌倒送醫找出「失智」因 術後治癒尿失禁

熱門新聞

圖片來源 ／健康醫療網

喝大骨湯補鈣？豆漿鈣含量高？營養師破解3大補鈣迷思

2023-06-25 00:30
圖片來源 ／健康醫療網

男子服感冒藥全身搔癢、冒皮疹 醫揭「1原因」惹禍

2023-06-25 01:00
護理師出身的洪姍溆協助很多人成功減重，還出版「享瘦指南」一書，教人減重。（取材自洪一姐廚房臉書）

減重不難 體重管理師：掌握原則就能不挨餓又不復胖

2023-06-28 05:37
（圖：健康醫療網提供）

房事別再提早「繳械」醫師：日常訓練是關鍵

2023-06-28 00:30
高雄市消防局仁武分隊救護員蘇慶原、陳穎芳和莊紀煌等3人，成功替高雄婦接生下一名包婦在羊膜囊裡的人魚寶寶；圖為救護員模擬當時協助接生女嬰的情形。（記者石秀華／翻攝）

八萬分之一 高雄婦早產人魚寶寶 長庚醫師這麼說

2023-06-23 05:22
2022年十大癌症死因。（衛福部提供）

攝護腺癌、胰臟癌、卵巢癌死亡率漸增 早期多無症狀

2023-06-29 05:47

超人氣

更多 >
眾目睽睽之下 上海地鐵小情侶上演活春宮 乘客勸阻不了

眾目睽睽之下 上海地鐵小情侶上演活春宮 乘客勸阻不了
這六種食物對牙齒最糟 少碰為妙

這六種食物對牙齒最糟 少碰為妙
仙氣沒了？ 豪門媳婦郭碧婷帶娃種菜 網讚接地氣

仙氣沒了？ 豪門媳婦郭碧婷帶娃種菜 網讚接地氣
29萬買下終身飛行證 新州男靠累積哩程玩遍100多國

29萬買下終身飛行證 新州男靠累積哩程玩遍100多國
美智庫：台灣很容易在90天內被擊敗 社會凝聚力是關鍵

美智庫：台灣很容易在90天內被擊敗 社會凝聚力是關鍵