晚婚趨勢增 醫師：5族群適合凍卵

女性若想凍卵，需到門診評估個人身體狀況。（Getty Images）

女性若想進行凍卵，需先在門診評估個人身體狀況，並抽血檢驗卵巢功能，之後醫師會根據個人狀況設計療程。

現代人有晚婚趨勢，但許多女性擔憂年紀越大，卵子質量下降，會導致懷孕困難、活產率下降。此外，卵子品質下降，未來孩子有染色體異常的機率很高。因此，有些女性會選擇凍卵，將足夠且品質優良的卵子先行保存，並在未來有生育計畫時解凍使用。

不過，依臨床專業評估，哪些人適合凍卵？凍卵流程又會如何進行呢？台灣國泰綜合醫院婦產科醫師林亮華，以台灣為例一一說明。

胚胎解凍 存活率逾9成

現在醫療發達，卵子、胚胎等都可以透過各項技術冷凍保存。其中，胚胎解凍後存活率為90-95%，大於卵子解凍存活率。不過，林亮華表示，依照台灣人工生殖法規定，需是夫妻身分才能執行凍胚。

另外，胚胎為夫妻共有財產，若未來要使用，必須有夫妻雙方同意。而卵子則為女方個人財產，可由女方自己決定如何使用。因此，女性多會選擇進行凍卵，林亮華提到，有五種情況是醫師認為適合凍卵的民眾，包括：

•年輕但卵巢功能低下，且暫無生育計畫的女性

•30-35歲且短期尚無生育計畫的女性

•罹患癌症 或其他疾病，需要接受手術、化療或放射線治療的女性，在接受治療前進行凍卵

•先生有無精症，需等待借精者

•其他各種因素欲凍存卵子，可和醫師討論

經期即療程 一次約13天

女性若想進行凍卵，需先在門診評估個人身體狀況，並抽血檢驗卵巢功能，之後醫師會根據個人狀況設計療程。

林亮華表示，一般月經來時即可進入療程，1次療程只需約13－15天左右，整個流程如以下說明：

•月經第2－4天：開始施打排卵針，為期 9-11天左右

•月經第8－13天：安排回診追蹤卵泡大小及抽血檢查，依評估結果排定時間打破卵針且安排取卵手術

•取卵手術當日：舒眠麻醉，手術時間約1個小時，退麻醉後無不適即可返家

年紀愈大 需多次取卵

而一般女性要凍幾顆卵才夠呢？林亮華醫師表示，這要根據凍卵時的年紀來評估，一般女性年齡＜35歲需10－15顆；35-40歲需15－20顆；＞40歲需20－30顆。

林亮華提到，如果所需卵數不夠，會建議進行二次凍卵，而年紀越大，需要二次以上取卵的可能性便會大大上升，因此建議女性若有凍卵需求，趁年輕凍卵才是最佳選擇。

（本文由「健康醫療網」提供）