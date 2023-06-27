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禮來減肥新藥二期臨床報告 受試者48周減重24.2%

中央社／聖地牙哥26日綜合外電報導
藥廠禮來公司（Eli Lilly & Co.）27日公布減肥新藥「3G」二期臨床試驗結果，肥胖及過重族群在48周過後成功減掉24.2%體重。（路透）
藥廠禮來公司（Eli Lilly & Co.）27日公布減肥新藥「3G」二期臨床試驗結果，肥胖及過重族群在48周過後成功減掉24.2%體重。（路透）

藥廠禮來公司（Eli Lilly & Co.）今天公布減肥新藥「3G」二期臨床試驗結果，肥胖及過重族群在48周過後成功減掉24.2%體重，減肥效果超越其他減肥藥物。

路透報導，禮來減肥新藥的二期臨床試驗結果今天在聖地亞哥舉行的美國糖尿病學會（American Diabetes Association）會議上公布，並登上國際權威期刊「新英格蘭醫學期刊」（NEJM）。

禮來旗下減肥新藥Retatrutide屬於「腸泌素」（incretins）的一種，目的是模仿「類升糖素胜肽-1」（GLP-1）激素機轉，有助於調節血糖、減緩胃部排空速度並降低食慾。

由於這款藥物主要針對GLP-1、胃抑素（GIP）和人體第3類激素受體升糖素（glucagon）作用，因此在禮來內部又被稱為「3G」。

一系列減肥新藥重燃外界對減重治療市場的興趣，預估減肥藥市場在本世紀末將達到1000億美元規模。

禮來公司表示，Retatrutide二期臨床試驗共針對338名受試者進行研究，結果顯示這款藥物有助於改善血壓及血糖，副作用則與其他以腸泌素為作用機轉的療法相似，可能出現輕度至中度的噁心嘔吐症狀。

禮來公司正在針對Retatrutide進行為期更長的三期臨床試驗，看看是否有機會進一步改善減重效果。這些研究將評估這款藥物對於長期體重管理、阻塞型睡眠呼吸中止症以及膝蓋骨關節炎的安全性及有效性。

禮來首席科學家兼醫療長斯可夫隆斯基（Daniel Skovronsky）在聲明中指出：「此次二期臨床試驗數據，讓我們有信心在三期試驗中進一步探索Retatrutide潛能。三期試驗將不只著重在減重，而是聚焦全面性的治療肥胖及肥胖相關併發症。」

肥胖 減重 血糖

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