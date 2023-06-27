嚴重再生不良性貧血非絕症 擺脫血腫科迷思 有「這些」症狀應前往診治

圖片來源／健康醫療網

「嚴重再生不良性貧血（SAA）」是一種良性血液疾病，主要是因為「骨髓乾涸」造成種種症狀。台灣義大大昌醫院血液腫瘤 科廖浚凱醫師表示，骨髓製造各種血球，一旦乾涸，造血細胞被脂肪細胞取代，就會產生貧血、血小板低下、白血球下降等情況。

民眾若有相關症狀可前往「血液科」或「血液腫瘤科」診斷、治療。不過，千萬別因為科別有「腫瘤」兩個字就認為嚴重再生不良性貧血是絕症，應先了解疾病症狀、治療方法等，破除血腫科迷思並獲得適當的治療。

嚴重再生不良性貧血影響血球 產生造血不良症狀

「嚴重再生不良性貧血 (SAA)」由於骨髓病變，使骨髓裡的造血細胞乾涸、枯竭，影響造血細胞生成紅血球、白血球、血小板等，因而導致人體內血紅素、血小板、白血球等數量低下，並產生各種症狀。

廖浚凱醫師指出，血紅素下降，病人可能會產生貧血、臉色蒼白、呼吸喘等症狀；血小板下降，病人可能有容易出血、產生瘀青（紫斑）等情形；白血球下降，病人則容易感染，可能會有發燒等症狀。

病人若有以上情況，前往血液科或血液腫瘤科求診，醫師會透過骨髓切片、抽析加上骨髓細胞染色體或基因檢查，排除其他惡性血液疾病的可能，再進一步診斷、治療。

SAA治療方式有3種 日常生活也要注意「這些」

針對嚴重再生不良性貧血（SAA）的治療，廖浚凱醫師提到，傳統治療可以分成兩類，第一類，小於40歲以下的年輕人，臨床上會建議做「造血幹細胞移植（骨髓移植）」；第二類，年紀較大或找不到合適的骨髓捐贈者，則會以二種免疫藥物的合併治療為主。

此外，隨著醫學 科技的進步，現在嚴重再生不良性貧血（SAA）也有另一種新的治療方式。廖浚凱醫師表示，現在治療已從二種藥物合併治療進展到三種藥物合併治療，讓沒辦法做骨髓移植的患者，可以有新的治療選擇。

廖浚凱醫師指出，最近有國外的文獻顯示，三種藥物合併治療可使治療反應率從3成進步到6－7成，臨床上也遇過一名60多歲嚴重型再生不良性貧血個案，在使用三種藥物合併治療後疾病獲得緩解，擺脫輸血、感染等問題，目前只需規則於門診追蹤。

除了治療以外，在日常生活中再生不良性貧血的病友也有許多要注意的地方。廖浚凱醫師表示，再生不良性貧血的病人白血球低、抵抗力差，飲食上要避免吃生食或隔夜飯菜，以免食物中毒或感染。

此外，再生不良性貧血的也會有血小板低下的情況，容易出血、產生瘀青、紫斑等。因此，廖浚凱醫師也提醒，嚴重再生不良性貧血的病人應盡量避免劇烈運動、碰撞。

良性血液疾病非絕症 臉色蒼白、易瘀青應前往血腫科

除了再生不良性貧血外，紫斑症、缺血性貧血、地中海貧血等都是常見的良性血液疾病。廖浚凱醫師呼籲，若有臉色蒼白、呼吸喘、注意力不集中、容易出血、瘀青等症狀時，應前往血液科或血液腫瘤科就醫。

不過，許多民眾常覺得前往「血液腫瘤科」看診，好像自己得了癌症、絕症一樣，感覺壓力很大，甚至因此害怕前往診斷、治療。對此，廖浚凱醫師表示，其實血液疾病分為「良性」跟「惡性」，良性的血液疾病其實是可以治癒的，而且病況可以獲得良好地控制。

尤其，目前醫療相當進步，良性血液疾病在經過治療後，大部分的病人其實都可以回歸工作與生活。廖浚凱醫師強調，千萬不要因為得了這些病就覺得自己好像得了絕症、覺得世界末日，只要跟醫師好好的配合、治療，其實還是有痊癒的一天。

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資料來源：健康醫療網

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